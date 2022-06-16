年生產72輛　30鏈砲雲豹甲車生產線首度曝光

國軍採購284輛CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車，國防部今（16）日邀請媒體參觀生產雲豹甲車的軍備局209廠，體驗雲豹甲車性能，雲豹甲車的生產線也首度曝光。軍備局209廠月產6輛CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車，年產72輛，展現我國國防自主精實成果。
CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車軍方稱為「CM34 30機砲裝步戰鬥車」，軍備局209廠表示，具備機動性、防護力、火力強等特性，由軍備局整合生製中心各廠及中科院合力完成研製，並於2018年起正式量產。CM34雲豹8輪甲車最大行駛速度每小時100公里，可快速增援與部署，車身搭載中鋼生產防護裝甲防護力可抵12.7公釐機槍射擊，並具備國軍現役甲車中唯一配置核生化防護系統。
軍備局指出，CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車武器系統為Mk44 30公釐機砲砲塔，具熱像系統可全天候執行作戰任務，另外搭配橫風感測儀、陀螺儀與全球定位系統（GPS）等,大幅提升射擊精度，有效射程3000公尺。在操控系統方面，搭配觸控式數位駕駛、武器系統顯示幕及握把式遙控炮塔操控桿等先進功能，提升全車操作便利性。
目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役的CM32、CM33、量產中的CM34，以及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。軍備局209廠每月生產6輛CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車，年產72輛，全數284輛預計2023年生產完成。