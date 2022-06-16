香港千億女首富情史坎坷！苦戀歌王不能嫁 59歲仍單身
澳門賭王何鴻燊二房太太藍瓊纓逝世，長女何超瓊以331億（約台幣1258億元）身價晉級香港女首富，何超瓊情史轟轟烈烈，曾經和歌壇天王陳百強相愛，最後卻因為接班人的包袱，嫁給門當戶對的船王許愛周孫子許晉亨，這段政治婚姻以離婚收場，現年59歲的何超瓊事業得意，在情場上卻是孤家寡人。
何超瓊長相標緻，19歲闖蕩演藝圈，和陳百強天雷勾動地火，何超瓊對陳百強無微不至的好，陳百強掉了1支20萬的伯爵手錶，何超瓊送上同款手錶安慰，郎才女貌的兩人卻因為地位懸殊，不敵家族壓力而分手，後來在陳百強的葬禮上，何超瓊情深義重，不顧已婚身分為他扶靈。
因為何鴻燊的大房長子何猷光車禍去世，何超瓊背負起繼承人重任，婚姻不能兒戲，何鴻燊為何超瓊準備了10億元的嫁妝，把她嫁給船王許愛周的孫子許晉亨，這段婚姻傳遭英皇集團主席楊受成的兒子楊其龍介入，在何超瓊處理離婚期間，許晉亨已經移情李嘉欣了。
何鴻燊強力反對何超瓊和楊其龍的戀情，撂重話：「如果是好質地，有商量，但Gilbert（指楊其龍）沒得談。」如果女兒敢結婚，就斷絕父女關係，失去分產資格，何超瓊被爸爸棒打鴛鴦後一直單身，傳出與香港「電台教母」俞琤過從甚密，同性情誼發展多年。