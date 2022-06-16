「3+4」及兒童送醫亂象多　國民黨籲指揮中心立即改善

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此外，「3+4」自主防疫期間規定「必要時可以外出」，但如何認定「必要」？有沒有限定外出時間？民眾如果第四天後回家住，最後回原防疫旅館退房是否可行？業者對此各有作法，有的說要沿用舊制不讓住客外出，也有業者傾向不予管理，形成一國多制。防疫副指揮官陳宗彥也對入境者何時回到檢疫場所無正面回應，連一套標準的入境者防疫規範都付之闕如，指揮中心再次躺平式防疫，實在難辭其咎。
再者，在填寫入境檢疫系統時，檢疫地點只需要填前三天的檢疫地址。後四天若回家自主防疫，也沒有單位先稽查環境。指揮中心對此甚至表示，「因相信民眾的自治能力，鄰居也可檢舉」。但如此一來，自主防疫期間規定的「一人一戶」形同虛設，難道是鼓勵大家鑽漏洞？
另一方面，國民黨列出相關案例指出，因為救護量能不足，一個月來竟有高達10起以上由家長向警方「攔轎」求助，由警車協助開道，方能將染疫幼童及時送醫的情況發生。有些是因為119救護車派遣不夠及時，而使家長需要求助派出所；有些則是因為路上塞車而無法儘速將染疫兒童送醫救治，而必須求助警方；更有些狀況是民眾直接在路上隨機尋找警員求助，透過警車開道才能將染疫幼童及時送醫。這些案例不僅凸顯家長對於兒童染疫的焦慮，更凸顯出救護車派遣無法及時因應孩童緊急就醫需求的窘境。
最後，國民黨針對「3+4」檢疫規範以及孩童緊急就醫需求提出三點呼籲：1. 中央政府應針對入境檢疫「3+4」規範給予旅宿業者、地方政府明確指引，莫讓民眾、業者以地方政府無所適從。2. 中央應研擬兒童緊急情況送醫之替代方案，並制訂SOP規範，若轄區119無法即時出車，立即聯繫以警車開道方式協助孩童家人開車送醫，以掌握就醫時效。3. 中央政府應提供兒童緊急送醫之專責窗口並廣為宣傳，讓家長有所依循，不應讓家長情急在路上求警協助的狀況一再發生。