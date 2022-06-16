女肩肌發達被虧「大隻妹」　肉毒桿菌找回美人肩

30 多歲護理師「小美」平時工作忙碌、壓力大，常不自覺得聳肩，加上搬重物、打電腦姿勢不良，導致肩膀肌肉越來越突出，瘦小身軀卻有著虎背熊腰，一度被虧「大隻妹」，試過各種方法都無法改善，在朋友建議之下，諮詢醫師後施打肉毒桿菌，立刻覺得肩頸得到解脫，痠痛感大幅舒緩，期待找回美人肩。

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，肩膀兩側的「上斜方肌」是由兩塊三角型扁平狀的肌肉，由頸部連接到肩膀，共同形成斜方型的四邊形，負責掌控舉手及聳肩的動作，若是此處肌肉過於發達，肩膀就會隆起，出現類似小山坡、虎背熊腰的樣態。

鄭旭棠表示，因小美兩側的上斜方肌太過發達，造成肩膀兩側腫得像小山丘一樣，經詢問小美後，才得知她的肩頸腫痛情況已經持續十多年，嚴重影響到工作以及生活，過去曾試著透過瑜珈、矯正帶、按摩改善，但效果不彰，讓她相當苦惱。

鄭旭棠說，肉毒桿菌素在醫學上已經有相當多的實際應用，除了疼痛治療之外，醫美上常使用在改善臉部動態皺紋、咬肌肥大、方正的國字臉，或是修飾腿部肌肉線條、改善小腿粗壯等問題。

為了改善小美的症狀，經評估後，建議將肉毒桿菌素注射在斜方肌部位，讓局部肌肉放鬆、減少肌肉肥厚，不僅可以緩解長期肩頸痠痛，也讓此處肌肉體積變小，肩線變得更修長柔和，當天注射後，小美立刻覺得兩邊的肩頸疼痛幾乎改善九成，讓她直呼：「終於放下肩上大石」，也期待能找回美人肩。

鄭旭棠說明，小美的情況必須要三到六個月施打一次，療程進行兩到三次後再依據情況調整，肩膀肌肉放鬆後，後續也必須要矯正姿勢，盡量避免聳肩，同時可以加強訓練背肌，維持肩頸線條。