陳時中發燒3天「喉嚨、骨頭痛」！李秉穎：仍可能變重症
隨著疫情在台爆發，指揮中心指揮官陳時中，也在上週日（12日）傳出確診消息，雖發燒3天後已退燒，但台大醫院感染科主治醫師李秉穎今天（16日)受訪表示，即使退燒也要注意，過去發現，染疫後出現重症的平均時間約為1週，因此即便症狀減輕，也無法完全脫離危險。
據了解，陳時中日前向媒體表示，確診後發燒達3天，另外還伴隨喉嚨痛、骨頭痛等症狀，對此，李秉穎稍早接受媒體人周玉蔻訪問指出，出現重症平均時間，大約在一週之後，因此呼籲確診者在病症減緩時，仍要持續注意自身狀況，另外也提到「部長有服用抗病毒藥物，發生重症機率應該很低」。
李秉穎也說到，新冠病毒的變異株，在未來一定會不停出現，勢必會流感化，同時指出，預估8、9月時都還會有病例，但若單日確診數降至1到2萬，就代表已快從高原期到平地。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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