7月公司債利率逾1.65%　台電：確實有受升息影響

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台電指出，本次公司債發行條件分成四種，第一種，3年期無擔保普通公司債，利率1.65％發行新臺幣56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。第二種，5年期無擔保普通公司債：利率1.70％發行新臺幣63.5億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一。
第三種，7年期無擔保普通公司債，利率1.80％發行新臺幣19億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。第四種，10年期無擔保普通公司債：利率2.00％發行新臺幣13億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
在7月第3期無擔保普通公司債中，4種發行條件利率都是在1.65%以上，昨（15）日美國FED升息3碼，預計央行會跟進升息，未來發債籌資成本是不是只會更高？對此，台電發言人吳進忠回覆，今年公司債的發行利率確實有受到升息影響，而且的確都比去（2021）年更高，後續會不會持續升高，還是要看當時的金融情勢以及相關投資人的反應而定，眾多變數台電都會考慮進去。
2017年政府推動發行綠色債券以來，台電年年響應發行，截至6月中發行合計達470.5億元，是國內綠色債券發行總額最大的公司，針對本次公司債發行未見綠債的部分，今年是否還會響應發行？吳進忠表示，下半年會有發行綠債的規劃，金額會再視情況而定。