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高原期漸有下降趨勢！衛福部：未來將視情況調整防疫策略

▲衛福部今天指出，本土疫情處廣泛社區流行高原期，但有漸下降趨勢，未來將視疫情狀況調整防疫策略。（圖／NOWnews資料圖片）
▲衛福部今天指出，本土疫情處廣泛社區流行高原期，但有漸下降趨勢，未來將視疫情狀況調整防疫策略。（圖／NOWnews資料圖片）

中央社

2022-06-16 12:54:30

（中央社記者賴于榛台北16日電）衛福部今天指出，本土疫情處廣泛社區流行高原期，但有漸下降趨勢，其中北北基宜確診數較前一週下降20%、桃竹竹苗下降18%，中南部縣市病例增長幅度也趨緩。

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衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。根據報告，本土病例9日至15日新增45萬1443例，較前一週的49萬9611例下降10%，其中北北基宜下降20%、桃竹竹苗下降18%、中彰投下降1%、雲嘉嘉南上升1%、高屏下降4%、花東下降14%。

衛福部說，本土疫情處廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中重症及死亡病例數預期持續維持高點。

衛福部也透過新聞稿指出，疫情已進入最後關鍵階段，任何環節都不能鬆懈。隨著美國、日韓、紐澳等已開放觀光、入境免隔離，未來將視疫情狀況調整防疫策略，量力量能，逐步開放。（編輯：謝佳珍）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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