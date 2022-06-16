高原期漸有下降趨勢！衛福部：未來將視情況調整防疫策略
（中央社記者賴于榛台北16日電）衛福部今天指出，本土疫情處廣泛社區流行高原期，但有漸下降趨勢，其中北北基宜確診數較前一週下降20%、桃竹竹苗下降18%，中南部縣市病例增長幅度也趨緩。
衛福部今天在行政院會報告「COVID-19疫情現況及應處作為」。根據報告，本土病例9日至15日新增45萬1443例，較前一週的49萬9611例下降10%，其中北北基宜下降20%、桃竹竹苗下降18%、中彰投下降1%、雲嘉嘉南上升1%、高屏下降4%、花東下降14%。
衛福部說，本土疫情處廣泛社區流行高原期，有漸下降趨勢，中重症及死亡病例數預期持續維持高點。
衛福部也透過新聞稿指出，疫情已進入最後關鍵階段，任何環節都不能鬆懈。隨著美國、日韓、紐澳等已開放觀光、入境免隔離，未來將視疫情狀況調整防疫策略，量力量能，逐步開放。（編輯：謝佳珍）
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