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LINE電腦版新增「傳檔預覽」！操作法曝光：根本手殘救星

▲LINE電腦版新加入手殘救星功能，使用拖曳的方式傳送檔案前會跳出預覽，還可調整順序和刪除，相當實用。(圖／螢幕截圖)
▲LINE電腦版新加入手殘救星功能，使用拖曳的方式傳送檔案前會跳出預覽，還可調整順序和刪除，相當實用。(圖／螢幕截圖)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-16 13:31:46

LINE電腦版再推出新版本，更新到7.9版本之後，主要更新功能有2項，Windows系統新增提醒樣式、傳送檔案新增預覽畫面。雖為小幅度的更新，但傳送檔案前預覽，可以在拖曳檔案進到聊天室前跳出「預覽」畫面，可有效降低傳錯對象的困擾，為了這個功能更新超值得！目前雙平台都已經上線。

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傳送檔案新增預覽畫面（雙平台）

更新後，在LINE聊天室以「拖曳」方式傳送檔案給對方前，將會出現預覽畫面提供用戶確認，同時可以在預覽頁面中「調整傳送檔案的順序」或「刪除檔案」，提供用戶再次檢查是否傳送正確檔案，此設定為更新後預設開啟，若是想要關閉預覽畫面，可以到 LINE 電腦版「設定」>「聊天」> 關閉「檔案預覽」。但還是要提醒一下，預覽只限定用拖曳的方式，如果是用迴紋針夾檔案則不會有預覽。

▲LINE電腦版新功能。(圖／翻攝官網)
▲可以在預覽頁面中「調整傳送檔案的順序」或「刪除檔案」，提供用戶再次檢查是否傳送正確檔案。(圖／翻攝官網)
Windows系統新增提醒樣式

LINE電腦版7.9針對Windows系統的用戶新增了「提醒樣式」，Mac系統在電腦版7.3更新後，系統通知設定已經可以跟LINE通知連動。用戶可以透過選擇「預設」或是「Windows」進而設定與LINE相關的訊息通知。選擇「預設」Windows系統通知設定將不會影響LINE的通知設定；若想要開啟/關閉LINE的通知， 可點選LINE左下角「設定」上方的「開啟/關閉所有提醒」符號。

▲LINE電腦版新功能。(圖／翻攝官網)
▲針對Windows系統的用戶新增了「提醒樣式」，用戶可以透過選擇「預設」或是「Windows」進而設定與LINE相關的訊息通知。(圖／翻攝官網)
選擇「Windows」，Windows系統通知設定會與LINE的通知設定連動；若於Windows系統 > 通知 > 關閉通知則不會收到LINE的訊息通知。不論選擇「預設」或「Windows」，若開啟系統的「專注輔助」模式則不會收到LINE的訊息通知。

在提醒樣式選擇「Windows」後，Windows的通知設定將會與LINE的通知設定連動，簡單來說，若工作時不想被人打擾，可以直接於Windows的系統通知中關閉通知，如此一來就不會收到LINE與其他應用程式的訊息通知。

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