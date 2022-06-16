「要公務員唸留言」沒有錯！王世堅挺苗博雅：敢做要敢擔
台北市議會財政建設委員會日前針對公務員上班時間上PTT發文留言等相關爭議，召開專案報告會議。不過隔一天台北市長柯文哲隨即出面抨擊議員，在會議期間對公務員「訕笑辱罵」，甚至把公務員當作作秀的工具，引發各界議論。外界也將矛頭針對ㄣ要求交通局科長唸出自己在網路上的留言內容」的議員苗博雅，認為他是在「公審」公務員。對此民進黨議員王世堅則力挺苗博雅，強調「男子漢大丈夫，為自己寫的話語負責非常正常，自己唸出自己寫的話，這哪叫羞辱？」
王世堅今（16）日上午接受廣播專訪時指出，他認為苗博雅的解釋與做法非常對。「男子漢大丈夫，你要為你自己寫的話語負責不是嗎？你敢寫你就要敢唸出來。」王世堅說，即使你寫的是非常難堪的話，可是終究是你寫出來的，「每個人都要為自己的行為負責，不是嗎？」
王世堅強調，今天敢躲在鍵盤後面，用這樣的話羞辱別人，讓他在議事廳唸出來，只是形式之一，他現場當然會覺得難堪，「既然幹壞事知道事後會覺得難堪，那你當初就不要這麼做嘛。」王世堅說，唸出自己寫的話，這有什麼不對？這哪叫羞辱？除非唸的不是他寫的，他自己都承認是他寫的，那他羞愧什麼？表示當初他寫的這些，是惡質的話。