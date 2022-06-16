最高時速100公里！ CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車秀運動性能
為強化憲兵與陸軍戰力，國防部正量產CM34 30鏈砲戰鬥車。軍方今（16）日特地邀請媒體前往南投集集兵崗營區軍備局生產製造中心第209廠，親身體驗CM34 30鏈砲雲豹八輪戰鬥車優越的性能。
國防部指出，CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車可適應台灣多樣化地形，無論在城市偵巡，或在郊外的複雜地貌上高速行馳都沒問題，最大時速100公里，最大爬坡可達60度，可於傾斜30度的側坡行駛，可以越過2公尺寬壕溝，以及垂直攀高0.7公尺。可滿足陸軍與憲兵部隊跨區作戰的機動性需求。
目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役的CM32、CM33、量產中的CM34，以及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。國防部預計2018至2023年採購305輛CM34 30鏈砲戰鬥車，軍備局209廠每月可生產6輛CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車，年產72輛，尚有132輛待生產交付，全數預計2023年生產完成。
M41A3輕型戰車在國軍服役超過60年，已於2月全數除役。目前外島小金門(列嶼)雖然以升級的M41D戰車執行守備任務，但M41D戰車同樣年事已高，陸軍尋覓多種輕戰車替代方案，其中包括研發中搭載105公厘砲的雲豹八輪甲車。