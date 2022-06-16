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輪胎行縱火釀8死！關鍵3分鐘影片曝：幼童淒厲哭喊叫媽媽

▲新竹市一名陳姓男子，昨天（15日）晚間，疑因與家人發生口角，竟持汽油對自家輪胎行縱火，造成1家8口被燒死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹市一名陳姓男子，昨天（15日）晚間，疑因與家人發生口角，竟持汽油對自家輪胎行縱火，造成1家8口被燒死。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 13:40:09

新竹市一名31歲的陳姓男子，昨天（15日）晚間，疑因金錢問題與家人發生口角，竟持汽油對自家輪胎行縱火，造成8人(4大4小)被燒死，引起社會譁然；事發後有附近住戶，PO出當下拍攝的影片，畫面中只見輪胎行陷入一片火海、烈焰沖天，隱約還傳出孩童哭喊著「媽媽」的求救聲，讓人鼻酸不已。

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▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲這場火災，導致一家三代共有8人葬身火窟，死者中更有兇嫌的老婆與3名幼子。（圖／翻攝畫面）
據了解，這場火災，導致一家三代共有8人葬身火窟，死者中更有兇嫌的老婆與3名子女，稍早，倖存的陳父與二媳婦的姊姊，回到案發現場舉行招魂儀式，為了不幸逝世的小孩子，神主牌旁也放著數袋糖果安撫，但其中兇嫌的6歲女兒，過程中一度擲不到筊，場面令人十分心碎，約莫10分鐘才終於允筊。

隨著越來越多監視器曝光，亦有附近居民上傳第一時間所拍攝的影片，只見畫面中顯示，在烈火吞噬輪胎行時，四周除了一連串爆炸聲外，還有人放聲大叫，並大喊「我們在後面」等語，其中更有孩子哭喊「媽媽」的聲音，拍攝民眾見狀，也連忙拿滅火器上前幫忙，但因火勢過大，受困的8人仍因逃生不及，最終命喪火海。

▲新竹輪胎行大火！孽子疑似因洗碗問題與母親爭吵，竟憤而縱火導致全家8人死亡的慘劇。（圖／翻攝畫面）
▲由於火災地點為鐵皮建築，導致火勢迅速蔓延。（圖／翻攝畫面）
新竹市長林智堅表示，社會處社工已於第一時間關懷家屬、協助緊急安置，並幫忙喪葬事宜，提供死亡救助每人20萬元；後續也將穩定家屬身心狀態及生活，並且依需求提供心理諮商、安置租屋或福利身分及補助的申請，陪伴家屬度過難關。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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