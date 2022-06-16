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快訊／本土確診+63170！死亡個案增168人　境外移入51例

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，公布最新疫情情況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，公布最新疫情情況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 14:01:302022-06-16 14:04:58

中央流行疫情指揮中心今天（16日）宣布，本土新增63170例COVID-19確診病例，另外有51例境外移入，新增168例死亡個案。

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▲指揮中心表示，今天本土新增63170例確診，另有168死亡個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今天本土新增63170例確診，另有168死亡個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之63,170例本土病例，為29,845例男性、33,301例女性、24例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(9,523例)、高雄市(9,316例)、新北市(7,440例)、臺南市(6,163例)、彰化縣(5,185例)、桃園市(5,066例)、臺北市(4,025例)、屏東縣(3,032例)、雲林縣(1,606例)、苗栗縣(1,605例)、新竹縣(1,462例)、南投縣(1,458例)、嘉義縣(1,323例)、新竹市(1,245例)、宜蘭縣(1,187例)、花蓮縣(888例)、基隆市(787例)、嘉義市(769例)、臺東縣(673例)、澎湖縣(262例)、金門縣(141例)、連江縣(14例)。

指揮中心指出，今日新增168例本土病例死亡個案，為93例男性、75例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、159例具慢性病史、113例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月5日至6月13日，死亡日期介於5月26日至6月13日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為27例男性、23例女性、1例調查中，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(5例)、越南(3例)、德國、盧森堡及泰國(各1例)移入，另40例感染國家調查中。入境日介於今年6月2日至6月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,550,511例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,410,508例排除)，其中3,135,565例確診，分別為13,611例境外移入、3,121,900例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計4,714例COVID-19死亡病例，其中4,699例本土，個案居住縣市分布為新北市1,432例、臺北市797例、臺中市366例、桃園市346例、高雄市328例、臺南市242例、彰化縣185例、屏東縣155例、基隆市141例、宜蘭縣104例、南投縣90例、雲林縣84例、花蓮縣74例、新竹縣、臺東縣及嘉義縣各65例、苗栗縣62例、嘉義市49例、新竹市36例、金門縣8例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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