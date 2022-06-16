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逆子縱火害死8家人！律師揭「量刑關鍵點」：應該是死刑

▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 13:44:56

昨（15）日晚間發生一樁人倫悲劇，新竹市東大路輪胎行，80年次的陳姓犯嫌疑似與家人口角，竟持汽油縱火，導致家中8名家人死亡。對此事件，律師林智群也指出「量刑關鍵」。

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新竹市東大路輪胎行一家三代11口同住，但昨晚陳姓犯嫌為80年次男性（31歲），疑似和家人發生口角後，先出外購置汽油，再回到現場潑灑汽油縱火，造稱8死1傷，僅屋主陳男、擔任軍職在外的長子、以及縱火的次子陳姓犯嫌倖存。

「一口氣把8個家人燒死，罪證確鑿」，林智群律師發文解釋，刑事責任的部分地檢署跟法院要處理的是「成立幾個故意殺人罪？有沒有成立公共危險罪？大人已經在樓下又跑上去救小孩，算不算成立故意殺人罪？」

▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火8死。（圖／翻攝畫面）
此外還有行為人的精神狀態，及是不是受到刺激才犯案，「大家一定又覺得這是什麼鬼？但不好意思法院還是要處理這個問題，民眾覺得無關緊要的點，地檢署、法院還是要一個一個確認的」。至於量刑的部分，林智群律師則認為「如果沒精神問題，沒受到刺激，應該是死刑，差別只是幾個死刑而已」。

至於民事部分，林智群律師也表示「故意殺死繼承人跟被繼承人，直接喪失繼承權。就算那8個人有保險，受益人故意造成那8個人（被保險人）死亡，喪失其受益權，保險金變成遺產，行為人沒繼承權，也領不到」，更感慨「兩個店面一個給哥哥，你不爽，現在兩個都給哥哥，你高興了嗎？」

據了解，現年31歲的陳男，有竊盜、詐欺、毀損等前科，汽修科畢業後原在家裡工作，卻因經營理念常跟父親發生爭執。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

 

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