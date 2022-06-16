新竹火災驚人！消防局提醒「5不1沒有」：原來做錯好多年
新竹市東大路一段「正義輪胎行」昨（15）日晚間遭縱火釀8死火災憾事，讓很多民眾相當震驚！雖然人為縱火相當可惡，但隨著時序進入七月份，天氣逐漸變熱又到了夏季用電量高峰，時有所聞因一時人為不慎，就可能引發電線走火導致火災意外。北市政府消防局提出「5不1沒有」口訣，教民眾正確用電安全知識，仔細一看有不少大家容易忽略的壞習慣，更藏有大眾愛用的居家收納技巧，一不小心就做錯好多年。
近日因疫情緊繃，仍有不少人居家辦公或線上教學，也大幅提升了在家裡使用電腦、投影螢幕的機會；加上遇到連日下雨不斷，除濕機更是沒有停過。電器火災是常見的火災發生原因之一，其中火源以電器產品及電路配線為大宗。台北市政府消防局整理了「五不一沒有」口訣。最基本的就是，不只電器、連民眾常使用的延長線，都應注意「沒有安全標章的產品不買不用」，生活中留意「用電不超過負載」外；發現電器設備「周圍不放可燃物」，並透露「電源插座不長插」、「插頭不潮溼汙損」，這三項都是民眾生活中很容易犯的壞習慣。
然而，為求居家住宅空間整潔，過去不少人會分享收納妙招，是將凌亂的電線收攏，讓桌面或屋內看起來清爽些，沒想到這一點便隱藏了用電危機，台北市政府消防局特別強調「電線不綑綁折損」，建議民眾要注意電器產品或設備的電線不可有擠壓、損傷，也要避免捆綁、拉扯及凹折等情形，並直言「真的燒起來可能會一發不可收拾」。
宜蘭縣政府消防局也提醒，電源線使用時勿經過地毯或重物下，應平鋪於地面，以免過熱產生燃燒危險，民眾不可不慎。電風扇、冷氣等風扇馬達，如有故障、轉動不良時，應立即停止使用，以免過熱產生危險；民眾也應定期清潔風扇、濾網，避免造成阻塞或馬達軸承卡死而產生危險。其中，延長線的使用目的是增加便利性，但民眾往往容易在使用上沒有節制，貪圖方便孔孔插滿並同時使用，就會造成延長線過載。