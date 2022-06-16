「颮線」報你知！梅雨季可怕殺手之一 強風暴雨來去無蹤
今（16）日上午8時左右，中部以北的民眾應該都感受到一陣狂風暴雨，但來得快去得也快，讓不少人嚇了一跳！其實導致這樣的天氣狀況元兇就是「颮線」。中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，所謂的「颮（音同袍）線」簡單來說，就是一大串的雷雨胞結合在一起，形成一整條的大型雷雨帶，範圍可廣達100公里以上，會在極短時間內帶來劇烈降雨，並且伴隨冰雹、雷擊甚至龍捲風等劇烈天氣變化，有時候刮起10級以上的強陣風，甚至可能把樹木都吹倒，威力相當驚人！
吳德榮指出，台灣地區通常颮線容易在春季跟梅雨季出現，在鋒面帶上有很多對流消消長長，有時候很多個雷雨胞聚集在一起就會慢慢形成，在中國或美國這種大陸平原上，也有可能有許多不穩定的小雷雨胞慢慢聚集形成。由於颮線移動是由後方沉降的乾冷空氣推動，特點就是速度很快，有時時速可達50到60公里，所以感受上會覺得「來去如風」，往往一陣大雷雨夾雜狂風，短暫下過馬上就停了，但也可能因此釀災。
一般來說，颮線的生命週期大約10小時左右，有時候短則3到4小時，從雷達回波圖上可以觀測得到。吳德榮說，颮線另一個特點就是容易在雷達上看到「弓狀回波」，當這種情況出現，代表後方的風速相當大，「把原本直線排列的雷雨胞都吹彎了」，很有可能在影響陸地天氣時，不僅雷雨胞內的下暴流會帶來強風，更可能連帶把中高層的風一併帶下來，經常看到出現10級以上的強陣風釀災，甚至連樹木都可能被吹倒。
吳德榮強調，今日上午這波影響中部以北天氣的颮線，其實從華南移出陸地的時候就已經在逐漸減弱的過程中，所以影響的情況沒有這麼大。在梅雨季節內，如果有看到海峽中線有颮線形成，氣象局通常就會提前發布大雨特報或大雷雨即時訊息提醒注意，下回氣象局示警時，民眾就要特別注意。