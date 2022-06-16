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跟進美國！央行升息半碼　下修今年經濟成長率至3.75%

▲中央銀行召開今（2022）年第2季理監事會議，並宣布政策利率調升半碼。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲中央銀行召開今（2022）年第2季理監事會議，並宣布政策利率調升半碼。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-06-16 17:04:27

美國聯準會（Fed）一次升息3碼，中央銀行今（16）日也召開今（2022）年第2季理監事會，並在會後宣布升息半碼，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，調整後分別為1.5%、1.875%及3.75%，這也是央行連續兩季升息，並自明日起生效。同時，央行也調升新台幣活期性及定期性存款準備率各1碼，即0.25個百分點，自7月1日起實施。

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另外，央行也同步下修今年台灣經濟成長率預測值，從第1季預估的4.05%下調至3.75%，同時也上修今年全年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率預測值，從上季預估的2.37%、1.93%至上調至2.83%及2.42%。

央行也說明，主要綜合國內外經濟金融情勢，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高；近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能，加上國際經濟前景面臨下行風險，可能影響國內經濟成長力道，央行理事會認為調升央行政策利率，並搭配調升存款準備率，可明確宣示央行續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展政策目標。

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