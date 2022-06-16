台灣燈會「脈動」奪設計界奧斯卡 史哲：期待一獎再獎
2022台灣燈會在高雄再傳捷報，有「設計界奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A' Design Award & Competition（A' Design Award）公佈首季設計獎競賽成果，台灣燈會作品「脈動」獲銅獎殊榮，高市副市長史哲表示，燈會在高雄至今已累計獲得9個獎項，期待一獎再獎。史哲也謝謝國際大獎對於台灣燈會作品的肯定，在接下來即將來到的8月臺灣文博會及10月台灣設計展，期待能夠讓台灣持續走入國際舞台，讓世界驚豔台灣深刻的文化及豐沛的創意能量。
史哲表示，本次獲得A' Design Award銅獎殊榮的燈會作品《脈動》，來自由日本籍藝術家長友大輔和詹明旎共同組成的團隊－MisoSoupDesign，作品以自身經歷作為發想，體現新住民初來乍到全新國度的悸動心情，以璀璨而閃耀的光線勾勒出獨特的森林微光地景，並運用擅長融合環境的空間結構與聲光效果之獨特巧思，創作別於以往且獨樹一格的作品。
史哲指出，台灣這座融括多元文化的島嶼，自古以來就陸續有新移民遷居於此，至今在高雄落地生根的就有超過6萬新住民人口，2022台灣燈會的新住民主題作品是由高雄市民政局與文化局共同規劃，更加入了高雄市立美術館團隊的專業策展，展現台灣所蘊涵的新住民藝術家創作能量在國際上大放異彩，呈現出台灣多元族群共好的美學意象。特別感謝內政部、新住民發展基金的支持，更感謝陳宗彥次長、新住民發展基金委員們的指導，才能順利完成這樣難得的合作與展。我們更期待第二季的A' Design Award得獎公佈，讓2022台灣燈會在高雄一獎再獎。