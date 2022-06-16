COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《原子》演唱會「NOWnews獨家轉播」　粉絲疑惑有解了

▲《原子少年》演唱會NOWnews獨家轉播，粉絲疑惑有解了。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》演唱會NOWnews獨家轉播，粉絲疑惑有解了。（圖／野火娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-16 14:12:382022-06-16 14:33:30

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，播出後掀起不少話題，而18日晚上將迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，門票一出直接秒殺，還好當天《NOWnews今日新聞》有線上獨家轉播，不過有粉絲詢問直播是否可以回放，對此，《NOWnews今日新聞》也做出解答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《原子少年》演唱會傳出一張票黃牛票竟喊價至3萬，讓《NOWnews今日新聞》馬上釋出線上獨家轉播，收看票價只需388元，讓原本無緣的粉絲，能與期待已久的選手們在線上碰面，不過有粉絲擔心意猶未盡，或是害怕下班太晚而錯過，提問直播是否可以回放，《NOWnews今日新聞》表示：「限當下觀看，僅能觀看當前直播內容，沒有提供回放喔！」同時感謝大家的熱烈支持。

▲《原子少年》見面會將由《NOWnews今日新聞》獨家轉播。（圖／原子少年官網）
▲《原子少年》見面會將由《NOWnews今日新聞》獨家轉播。（圖／原子少年官網）
貼心的製作單位也有照顧到海外，開放「星際巡航票」給居住在台灣以外的粉絲：「不只台灣地區，無論你在世界的哪個角落，都可以線上與少年相會。」另外，無法參與的粉絲，也可以趕緊加入beanfun票選活動，來支持喜愛的偶像選手，因為最後票選排名前5名的選手，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選。

▲《原子少年》見面會黃牛票喊到3萬，Nownews一招拯救無緣粉絲。（圖／原子少年IG）
▲《原子少年》播出後掀起熱議。（圖／原子少年IG）
線上演唱會售票網址：
https://hopemarketing.kktix.cc/events/atomboyz-online

《原子》見面會黃牛票喊到3萬　NOWnews獨家轉播救粉絲

還有機會！《原子》見面會門票秒殺　抽獎留言區被灌爆

《原子》民調人氣王他暫居第一　小孩丶林佳辰粉絲快救援

《原子少年》停播不無聊！獨家「寶藏男孩同樂會」看這裡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？

您覺得誰最適合代表國民黨參選高雄市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀