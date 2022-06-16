《原子》演唱會「NOWnews獨家轉播」 粉絲疑惑有解了
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》將打造潛力偶像新世紀男團，播出後掀起不少話題，而18日晚上將迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，門票一出直接秒殺，還好當天《NOWnews今日新聞》有線上獨家轉播，不過有粉絲詢問直播是否可以回放，對此，《NOWnews今日新聞》也做出解答。
《原子少年》演唱會傳出一張票黃牛票竟喊價至3萬，讓《NOWnews今日新聞》馬上釋出線上獨家轉播，收看票價只需388元，讓原本無緣的粉絲，能與期待已久的選手們在線上碰面，不過有粉絲擔心意猶未盡，或是害怕下班太晚而錯過，提問直播是否可以回放，《NOWnews今日新聞》表示：「限當下觀看，僅能觀看當前直播內容，沒有提供回放喔！」同時感謝大家的熱烈支持。
貼心的製作單位也有照顧到海外，開放「星際巡航票」給居住在台灣以外的粉絲：「不只台灣地區，無論你在世界的哪個角落，都可以線上與少年相會。」另外，無法參與的粉絲，也可以趕緊加入beanfun票選活動，來支持喜愛的偶像選手，因為最後票選排名前5名的選手，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選。
線上演唱會售票網址：
https://hopemarketing.kktix.cc/events/atomboyz-online