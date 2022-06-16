不只有30公厘鏈砲車！國軍擬擴大「雲豹」輪型甲車家族

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首款量產服役的雲豹輪型甲車為CM32裝步戰鬥車與CM33指揮車，總計生產368輛。CM32操作成員3人，可搭載6名士兵，CM32與CM33都採用包括7.62公厘口徑機槍搭配40公厘口徑榴彈發射器組成的TS96搖控武器站。
2019年漢光35號演習，CM34 30鏈砲構型雲豹八輪甲車首度在漢光演習中作實彈射擊。CM34所使用砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，相較現行的40公厘榴彈加T74 7.62公厘機槍遙控武器站車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力，MK44鏈砲可發射穿甲彈、高爆彈與訓練彈，穿甲彈貫穿5公分厚均質的鋼板。軍備局209廠將生產305輛CM34輪型30公厘鏈砲戰鬥車。
2021年7月，國防部重新啟動105公厘雲豹戰砲甲車研製案，「獵豹專案」規劃2023年前打造2輛105戰砲樣車，但是目前都無法採購到所需兩門M68A2 105公厘砲，目前測試中「獵豹案」原型車上的低膛壓火砲來源成謎，軍備局計劃轉為自行研發。
國防部今（16）日邀請媒體參訪軍備局209廠，廠房簡介看板上出現了未曾曝光的雲豹工程救濟車、救護車草圖。軍方證實規劃研製中。