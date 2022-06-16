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揭新聞業配內幕遭開除　記者告贏中國時報

▲中時記者陳志東遭中國時報解僱後，提告確認僱傭關係，最高法院判決陳志東勝訴。圖為時報大樓。（圖／翻攝Google Map）
▲中時記者陳志東遭中國時報解僱後，提告確認僱傭關係，最高法院判決陳志東勝訴。圖為時報大樓。（圖／翻攝Google Map）

記者潘千詩／台北報導

2022-06-16 14:19:082022-06-16 14:33:58

中國時報記者陳志東因在部落格發表「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」，揭露業配新聞嚴重性，2017年遭中時開除。陳提起確認僱傭關係存在訴訟，歷審均勝訴，判雙方僱傭關係存在，並須按月給付5萬多元薪資直到復職為止，最高法院駁回中時上訴，全案確定。

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陳志東說，他2009年7月進入中時影視生活中心擔任記者，但2017年5月3日被調至編緝中心當編輯，此調整不利其勞動條件，向北市府勞動局申請勞資爭議調解，但調解不成立，中時竟在調解結果出來隔天，也就是6月28日，以他在5月31日至6月2日連3天曠職、故意散布不當言論、違反工作規則情節重大等理由將他解僱，主張中時違反《勞基法》，提起確認僱傭關係訴訟。

中時主張，陳志東不聽從主管指示進辦公室開會，為經營管理和培訓多元人力的必要，才把他調任編輯，並非違反僱傭契約；而他連續3天曠職，又於同年5月18日在網路平台撰寫「中國時報請停止踐踏媒體尊嚴」一文，洩漏營業秘密及職務應保守秘密，故終止僱傭契約。

▲中國時報請停止踐踏媒體尊嚴。（圖／翻攝中時記者陳志東部落格）
▲中國時報請停止踐踏媒體尊嚴。（圖／翻攝中時記者陳志東部落格）
高院調查後，認為將陳調職看不出是基於培訓多元人力的企業經營需求，另檢視副總LINE群組的言論，有許多火爆、情緒性言論；經查詢電子郵件紀錄，被指曠職的3天中有2天陳都有發稿單給同事，交付工作成果。

高院認為，陳雖在網路揭露公司新聞業配的現象，並附上業主、金額等資料，但資料在中時群組內傳送，沒有加密措施，也沒有註明為秘密或要求保密，難認是營業秘密；陳多次以電子郵件通知人事主管，請求恢復發稿權，拒絕轉調編輯，中時明顯拒絕受領勞務，認定雙方僱傭關係存在，除扣除34萬元已領取薪資外，其餘維持一審判決；最高法院認為二審判決沒有違誤，判陳勝訴確定。

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