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不只升息半碼！央行調升存款準備率1碼　楊金龍提2大考量

▲中央銀行總裁楊金龍說明最新貨幣政策決議。（圖／擷取自央行直播）
▲中央銀行總裁楊金龍說明最新貨幣政策決議。（圖／擷取自央行直播）

記者顏真真／台北報導

2022-06-16 19:20:532022-06-16 19:21:51

中央銀行今（16）日召開今（2022）年第2季理監事會議，除調升政策半碼之外，另調高新台幣活期性及定期性存款準備率各1碼，即0.25個百分點，這也是央行自2008年來再次調整存款準備率。對此，央行總裁楊金龍楊金龍在會後記者會上解釋，主要考量國內物價上漲主要來自供給面，物價相對趨於平穩，加上考量疫情對內需產業影響，中小企業貸款專案融通方案只到6月底，擔心衝擊過大，因此只升息半碼，另搭配調高存款準備率1碼，對產業較不會有直接衝擊，對台股的影響相對也較小。

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所謂「存款準備率」，即央行要求金融機構對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度，也是保障存款人的利益，銀行不能將吸納的存款全部用於發放貸款或者是進行炒股票等金融投資，必須保留一定的資金，提存在中央銀行，這部分的存款就叫做存款準備金，而存款準備金與存款總額的比例，存款準備率也是央行貨幣政策工具之一，央行可透過存款準備率的調整，改變銀行體系的信用貸放能力，進而控制貨幣總計數或其他重要金融變數，以促進經濟金融的穩定。

楊金龍今日在會後記者會上也表示，其實在2008年全球金融危機爆發生前，央行也曾以調升政策利率搭配存款準備率，當時通膨同樣高漲，國際石油價來每桶來到145美元，油電及外食價格飆高，而且也是受到供給面影響，但後來爆發全球金融危機，整個物價也從高點很快下來，經濟成長率也轉為負成長，全球開始採行寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）展開量化寬鬆政策，並實施了3輪，整個需求轉弱，台灣調高存款準率2個月後又調降下去。

至於這次央行再度調高存款準備率的原因，楊金龍說，主要是讓市場流動性縮減，跟資本市場較有關係，因為銀行資金會被央行鎖住，銀行就會謹慎去做與存款利率沒有掛勾的放款部分，對控制M2在適當水準也會有幫助，其貨幣緊縮的效果跟存款利率調升作用一樣，並預估調升存款準備率1碼，可自市場收回1200億元的資金，後續央行也會觀察這次貨幣政樂透過「價量」調整的效果。

不過，外界也擔心調高存款準備率恐影響到股市資金動能？楊金龍則說，台股基本上與美國科技股連動性非常高，跟央行貨幣政策較無相關，但如果美國貨幣政策緊縮，科技股就會跌的很厲害，就像這次一樣，而台股與美股連動性高，所以台股受美國貨幣政策影響較大，相對之下台灣央行貨幣政策對台股影響相對較小。

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