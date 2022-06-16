不只升息半碼！央行調升存款準備率1碼　楊金龍提2大考量

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楊金龍今日在會後記者會上也表示，其實在2008年全球金融危機爆發生前，央行也曾以調升政策利率搭配存款準備率，當時通膨同樣高漲，國際石油價來每桶來到145美元，油電及外食價格飆高，而且也是受到供給面影響，但後來爆發全球金融危機，整個物價也從高點很快下來，經濟成長率也轉為負成長，全球開始採行寬鬆貨幣政策，美國聯準會（Fed）展開量化寬鬆政策，並實施了3輪，整個需求轉弱，台灣調高存款準率2個月後又調降下去。
至於這次央行再度調高存款準備率的原因，楊金龍說，主要是讓市場流動性縮減，跟資本市場較有關係，因為銀行資金會被央行鎖住，銀行就會謹慎去做與存款利率沒有掛勾的放款部分，對控制M2在適當水準也會有幫助，其貨幣緊縮的效果跟存款利率調升作用一樣，並預估調升存款準備率1碼，可自市場收回1200億元的資金，後續央行也會觀察這次貨幣政樂透過「價量」調整的效果。
不過，外界也擔心調高存款準備率恐影響到股市資金動能？楊金龍則說，台股基本上與美國科技股連動性非常高，跟央行貨幣政策較無相關，但如果美國貨幣政策緊縮，科技股就會跌的很厲害，就像這次一樣，而台股與美股連動性高，所以台股受美國貨幣政策影響較大，相對之下台灣央行貨幣政策對台股影響相對較小。