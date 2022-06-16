升息半碼困難抉擇　但楊金龍也留伏筆：必要時可開臨時會

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楊金龍表示，這次決定調升利率半碼及調高存款準備率1碼，確實是「艱難的決定」，也是「較複雜困難的抉擇」，內部也有很長的討論，得要兼顧內需產業，3月升息1碼是認為會復甦，但發現不如當初所想的復甦那麼好，又因通膨問題，不得不升息，還是要升只是幅度不要這麼大，並從「量」來控制，也較不會影響到內需產業及服務業的資金成本，這次貨幣政策在搭配上選擇是困難一點。
不過，由於美國從3月起至今已升自6碼，台灣只升息了1.5碼，市場擔心在台美利差擴大下，將加重新台幣貶值壓力，進而使得國內通膨更嚴重？楊金龍則表示，新台幣從年初以來貶值，主要還是因外資資金流出，對於本國資金特別是國內壽險及投信債券ETF，跟去年9月至12月相較，今年淨匯出金額並未明顯增加，就央行觀察，這次新台幣貶值與台美利差沒多大關係，但會注意利差擴大是否導致新台幣持續貶值。
至於新台幣貶值是否會造成國內通膨更嚴重？楊金龍說明，事實上今年1至5月進口物價年增率用美元計算，上漲15.73%，以新台幣計價則上漲17%，輸入性通膨壓力增加有限。
而今年1至5月新台幣兌美元匯率較上年同期貶值僅約1%。假設新台幣匯率由去年平均的28.02元貶值至今年平均的29元，貶幅3.4%，估計將使今年消費者物價指數（CPI）年增率上升0.1至0.17個百分點；若平均貶至29.5元，貶幅5%)則其影響將略提高，估計為0.12至0.25個百分點，基本上是沒大的影響，仍屬可控範圍。
只是，新台幣兌美元匯率今年貶至平均29.5元，表示從6月至12月底，新台幣每天要貶至30.18元，這樣平均才有29.5元，以目前來看，楊金龍說，好像這機率不會非常高，但央行會密切注意新台幣貶是否造成進口物價年增率上漲，導致輸入性通膨惡化，央行會密切關注。
至於央行這次維持現行選擇性信用管制措施，楊金龍也說明主要有3大考量，第一、央行自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行授信風險控管。第二、隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加以受疫情影響，今年以來房市交易趨緩，近月全國及六都建物買賣移轉棟數年增率轉呈負值。此外，內政部、財政部、金管會及地方政府陸續強化抑制房市炒作措施，其政策實施成效尚需一段時間發酵。
第三、央行3月以來之緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效，未來央行將持續關注不動產貸款情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。