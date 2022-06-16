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死亡+168！17歲男有多重慢性病史　嚴重休克心肺衰竭病逝

▲指揮中心說明死亡病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 14:17:07

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增63,221例COVID-19確定病例，分別為63,170例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增168例死亡。死亡個案中有一位是17歲青少年男性，本身患有多重慢性病史，6月5號確診，病情惡化嚴重休克併發心肺衰竭，於6月12號過世。

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指揮中心統計，今日新增的168例死亡個案中，有159人患有癌症等重大疾病或慢性病史，未曾接種過疫苗的有70人，只打1劑的有17人，打2劑的有26人，打滿3劑的有55人。年齡超過90歲的有34人，80～89歲的有63人，70～79歲的有33人。

醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的案例是一位17歲的青少年男性，本身患有多重慢性病史長期臥床，6月5號發病確診，6月10號因氣喘送至急診，插管使用呼吸器並住在加護病房治療，但疫情仍不幸惡化，因嚴重休克併發心肺衰竭，於6月12號病逝。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明死亡個案。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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