死亡+168！17歲男有多重慢性病史 嚴重休克心肺衰竭病逝
中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增63,221例COVID-19確定病例，分別為63,170例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增168例死亡。死亡個案中有一位是17歲青少年男性，本身患有多重慢性病史，6月5號確診，病情惡化嚴重休克併發心肺衰竭，於6月12號過世。
指揮中心統計，今日新增的168例死亡個案中，有159人患有癌症等重大疾病或慢性病史，未曾接種過疫苗的有70人，只打1劑的有17人，打2劑的有26人，打滿3劑的有55人。年齡超過90歲的有34人，80～89歲的有63人，70～79歲的有33人。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，比較值得注意的案例是一位17歲的青少年男性，本身患有多重慢性病史長期臥床，6月5號發病確診，6月10號因氣喘送至急診，插管使用呼吸器並住在加護病房治療，但疫情仍不幸惡化，因嚴重休克併發心肺衰竭，於6月12號病逝。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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