足球／挑戰西甲　袁永誠：短期目標先提升得分和助攻數據

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今年有在西協乙踢過幾場比賽，寫下台灣足球的里程碑。受訪時他謙虛的表示，自己只是「努力加上最多的幸運」，才有這樣的機會。也直言台灣有很多很棒的球員，如果這些人也有機會去國外挑戰，相信台灣足球整體的氛圍會更好。
除了在球技上自我精進之外，袁永誠在場下也努力學習西班牙文，以確保能融入球隊和這個國家。他笑說：「大概四個月就能和隊友溝通了，但只是比較簡單的一些用語；要到可以看電影的程度，大概花了3、4年，之前有一個劇集叫《紙牌屋》，我會看原文來學習。」
談到未來目標，袁永誠說自己當然是以挑戰西甲為長期目標，至於短期內則希望能穩定在二線隊有出賽時間，「目前我已在一線的西協乙球隊有上過場，今年的目標有達成。下一季則希望能讓得分及助攻的數據更漂亮一些。」
從15歲就到西班牙追求夢想，袁永誠最感謝的就是一路支持自己的家人、願意相信他的能力給贊助的橘子關懷基金會以及給予自己最大信任及鼓勵的經紀公司展逸國際企業。現場也親手贈送於西班牙比賽穿著的球衣給橘子關懷基金會及經紀公司，感謝長期來的幫助及支持並承諾未會用更好的表現及更精湛的球技回饋給大家。
橘子關懷基金會簡介
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，攜手袁永誠啟動前進西甲的計劃，以踢進世界最高足球殿堂之一的「西班牙甲級聯賽」為目標，基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！