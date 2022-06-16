COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日幣貶值、成本飆升　威脅日本百元店生存

▲隨著日幣貶值推高進口商品成本，再加上成本攀升，日本百元商店面臨生存威脅。（圖／翻攝自日經新聞）
▲隨著日幣貶值推高進口商品成本，再加上成本攀升，日本百元商店面臨生存威脅。（圖／翻攝自日經新聞）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-16 14:30:582022-06-16 15:25:29

在日本的百元商店當中，總是能用便宜的價格挖到寶，而百元商店也一直被視為是日本30年以來物價持穩的象徵，但是隨著日幣貶值，推高進口商品成本，以及能源價格、原材料成本攀升，日本百元商店的正面臨生存威脅，包括大創、Seria等百元商店在通膨環境之下更難以營運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《彭博社》報導，規模達到9500億日圓（約台幣2082億元）的日本百元商店市場，目前正在想方設法思考，如何將不斷上漲的成本轉嫁出去，又不會讓習慣通貨緊縮的消費者望之卻步。但在工資沒有上漲的情況之下，這將成為艱鉅的挑戰。

如同美國的一元商店一般，日本的百元商店成為了一種方便的購物選項，不過與美國不同的是，日本的百元商店迎合廣泛的收入水平，更提供了多種商品，從化妝品、文具到廚具和貓糧等應有盡有。

位於東京神田的百元商店B-One指出，日圓貶值以及能源材料成本上升，使得依賴微薄利潤的商業模式難以維持。B-One經理指出，像是一家垃圾袋供應商最近漲價，但未將成本轉嫁給消費者，而是在數量上縮減，每包數量減少了5個。

在日本全國擁有約1700家門市的Seria，預計在截至明年3月的財政年度當中，銷售額將會增加4.2%，但同時也警告營業利潤將下降16%至175億日圓（約台幣38.3億元）。另一家上市的百元商店Can Do也在近期的財報中表示，「有鑒於全球材料成本上升和烏克蘭局勢，情況仍充滿挑戰。」

SMBC日興證券零售分析師Kuni Kanamori指出，過去百元商店能夠透過改變尺寸及包裝術來應對日圓貶值和材料成本上漲，但現在變得更加困難，因為習慣長期穩定的供應商，無法適應突如其來的價格變化。

研究機構Teikoku Databank在6月的調查顯示，日本公司平均只能將44%的成本轉嫁給客戶，在接受調查的對象中，約有15%表示根本無法轉嫁更高的成本。

日本國門漸開！5月外籍旅客達14.7萬　創2年新高

日本供電吃緊　九州電力擬退出燃氣電廠興建

新冠疫情未歇！北韓又爆「腸道傳染病」　金正恩攜妻捐藥

急搶觀光財！「這國」沒打疫苗也能去　最快7月全面解封

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀