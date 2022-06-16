日幣貶值、成本飆升　威脅日本百元店生存

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如同美國的一元商店一般，日本的百元商店成為了一種方便的購物選項，不過與美國不同的是，日本的百元商店迎合廣泛的收入水平，更提供了多種商品，從化妝品、文具到廚具和貓糧等應有盡有。
位於東京神田的百元商店B-One指出，日圓貶值以及能源材料成本上升，使得依賴微薄利潤的商業模式難以維持。B-One經理指出，像是一家垃圾袋供應商最近漲價，但未將成本轉嫁給消費者，而是在數量上縮減，每包數量減少了5個。
在日本全國擁有約1700家門市的Seria，預計在截至明年3月的財政年度當中，銷售額將會增加4.2%，但同時也警告營業利潤將下降16%至175億日圓（約台幣38.3億元）。另一家上市的百元商店Can Do也在近期的財報中表示，「有鑒於全球材料成本上升和烏克蘭局勢，情況仍充滿挑戰。」
SMBC日興證券零售分析師Kuni Kanamori指出，過去百元商店能夠透過改變尺寸及包裝術來應對日圓貶值和材料成本上漲，但現在變得更加困難，因為習慣長期穩定的供應商，無法適應突如其來的價格變化。
研究機構Teikoku Databank在6月的調查顯示，日本公司平均只能將44%的成本轉嫁給客戶，在接受調查的對象中，約有15%表示根本無法轉嫁更高的成本。