台灣綠色金融標竿風場！中能離岸風電計畫專案融資獲獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
王錫欽說，中能風場專案融資計畫參與的國內外銀行共計20間，包括臺灣銀行、兆豐銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行及土地銀行等6家銀行擔任統籌主辦行，華南銀行、彰化銀行及台新銀行等3家銀行則擔任共同主辦行，另有台北富邦銀行、玉山銀行、臺灣企銀、上海商業儲蓄銀行、凱基銀行、高雄銀行及中國輸出入銀行等台灣7家主要公、民營行庫，以及瑞穗、三井住友、東方匯理與三菱日聯銀行等4家國際著名銀行一同參貸。
國際指標性金融媒體《The Asset》財資雜誌指出，中能風場是台灣在地集團企業中鋼公司與全球知名能源基礎建設基金CIP合資開發，憑藉著堅實的股東結構及專案規劃，成功克服融資天期長與複雜契約架構的挑戰，在沒有出口信貸機構參與下，2021年贏得多達20間國內外銀行團信賴支持，成為國內公股銀行首度統籌主辦的台灣離岸風電專案融資計畫，融資金額共新台幣452億元。
財資雜誌亦提及，中能風場不僅是台灣現今本土化比例最高的專案，也是台灣首座獲得綠色融資(Green Loan)殊榮的離岸風場計畫，經評為台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫(Renewable Energy Deal of the Year - Offshore Wind)之殊榮。
王錫欽並指出，中能風場能獲得台灣離岸風電年度最佳專案融資計畫的殊榮，不僅證明了再生能源已成為未來產業趨勢與企業轉型的契機，更在台灣良好綠色金融政策的框架下，做出資金有效導引與運作的成功示範，未來中能風場將持續結合中鋼公司的在地經驗與CIP的離岸風電開發專業，打造出台灣離岸風電產業本土化的標竿風場。