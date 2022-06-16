經濟成長軟著陸、股市震盪　多元佈局分散風險

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施羅德投信環球收益成長產品經理蔡宛庭補充，目前觀察，經濟成長朝向減緩非衰退。因為聯準會將2022年的GDP成長預期從3月的2.8%調降至1.7%。2023年的GDP成長則將由2.2%降低至1.7%。預估2024年GDP成長將回升到1.9%。
針對通膨，根據昨晚的會議，蔡宛庭也表示會降溫。雖然聯準會將2022年的通膨預測從4.3%調升至5.2%，但預計2023年通膨數據將持續降低。但扣除食物和能源價格的核心通膨則上修至4.3%，這低於目前5月的核心通膨4.9%，因此聯準會認為未來幾個月通膨將會逐步降溫。
此外，美國財政部長葉倫日前表示，消費者支出和投資支出都非常強勁，美國經濟不會出現衰退，但成長速度會減緩朝向軟著陸。聯準會前主席柏南克則認為，只要供應鏈壓力減緩，通膨出現降溫，聯準會就有可能實現經濟軟著陸。
針對投資市場，蔡宛庭表示，對於通膨與主要央行貨幣政策發展的憂慮持續籠罩市場，投資人在看到美國通膨數據下滑、加速升息的憂慮緩解之前，市場震盪格局恐將持續，以多元資產投組布局較佳。
她建議對於股票態度謹慎，維持減碼配置，細部調整上，進一步減少目前承受較大壓力的美股與歐股，部分獲利了結原物料股，同時也透過美元避險級別增持日股，主要著眼於其貨幣政策相對寬鬆具相對表現之優勢。債券方面，仍透過短天期美國國庫券的布局，維持較短存續期間配置，以因應美、歐央行均往緊縮貨幣政策方向前進的大環境，此外，亦降低與股市相關性較高的非投資等級債券比重，進一步拉高投組的下檔保護。不過隨著美國十年期公債已突破3%，債券的投資價值亦漸次浮現，投組已開始採取緩步增持之投資策略。
蔡宛庭強調，面對近期高度震盪之環境，建議採取分散佈局來多元化報酬和風險來源，以具有耐震性與均衡布局之相關部位為重，並以有風險控管的方式參與市場，一旦市場波動再升高，風控機制將啟動，以提高投資組合的下檔保護。