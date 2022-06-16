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《原子少年》陳治廷脫了！胸膛上「邪惡一條線」引人遐想

▲陳治廷難得在節目上大秀身材。（圖／陳治廷IG）
▲陳治廷難得在節目上大秀身材。（圖／陳治廷IG）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-16 15:22:49

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》以八大行星分組，打造潛力偶像新世紀男團，18日晚上將迎來「原力覺醒・行星初現」首場售票演唱見面會，當天《NOWnews今日新聞》也有線上獨家轉播。日前《原子少年》播出「夏日泳池挑戰賽」特輯，8位小鮮肉一起放送養眼福利，其中健身有成、來自木星陳治廷，讓粉絲們看了鼻血狂流。

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▲陳治廷健身有成。（圖／陳治廷IG）
▲陳治廷健身有成。（圖／陳治廷IG）
陳治廷與黃文廷、李哲言、夏浦洋等人日前一起在泳池錄製特輯，選手們先是玩「死不下水」挑戰賽，只要不小心讓杯中水溢出來，就必須接受被丟到泳池裡的懲罰，第一位被淘汰的是陳信愷，當關卡難度變高後，黃文廷也挑戰失敗，還翻了一個華麗的跟斗才跳入水中。

而萬眾期待的就是因撞臉歌手李玉璽爆紅的陳治廷，迷人的雙眼和俊俏的五官就已經令人難以招架，結實的手臂肌肉更是讓人口水直流。而蔡朕在「機智深水炸彈」環節時，要求選手們脫衣，此時陳治廷便卸下上衣、大秀身材，脖子上還有一條項鍊緊貼胸膛，讓人忍不住多看幾眼，不過他最後還是因不敵對手黃文廷，被拖入泳池中。

▲陳治廷迷人的雙眼、俊俏的五官令人難以招架。（圖／原子少年YouTube）
▲陳治廷迷人的雙眼、俊俏的五官令人難以招架。（圖／原子少年YouTube）
線上演唱會售票網址：
https://hopemarketing.kktix.cc/events/atomboyz-online

線上直播演出時間：2022年6月18日 (六) 18:00 開始直播

線上直播入場時間：2022年6月18日 (六) 17:30 上線登入

線上直播啟售時間：2022年6月14日 (二) 10:00

購票方式：KKTIX

線上直播票價：星際巡航票 NT$388 

票券售出恕不接受任何退票、退款，購票前請確認細節，請不要購買來路不明的票券，以免自身權益受損，主辦單位將保留認定票券合法性之權力。

另外，粉絲可以加入beanfun票選活動，來支持喜愛的偶像選手，因為最後票選排名前5名的選手，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選。投票網址：https://bean.fun/5iMvH

《NOWnews今日新聞》民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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