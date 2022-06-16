《原子少年》陳治廷脫了！胸膛上「邪惡一條線」引人遐想

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而萬眾期待的就是因撞臉歌手李玉璽爆紅的陳治廷，迷人的雙眼和俊俏的五官就已經令人難以招架，結實的手臂肌肉更是讓人口水直流。而蔡朕在「機智深水炸彈」環節時，要求選手們脫衣，此時陳治廷便卸下上衣、大秀身材，脖子上還有一條項鍊緊貼胸膛，讓人忍不住多看幾眼，不過他最後還是因不敵對手黃文廷，被拖入泳池中。
線上演唱會售票網址：
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線上直播演出時間：2022年6月18日 (六) 18:00 開始直播
線上直播入場時間：2022年6月18日 (六) 17:30 上線登入
線上直播啟售時間：2022年6月14日 (二) 10:00
購票方式：KKTIX
線上直播票價：星際巡航票 NT$388
票券售出恕不接受任何退票、退款，購票前請確認細節，請不要購買來路不明的票券，以免自身權益受損，主辦單位將保留認定票券合法性之權力。
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