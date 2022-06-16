足球／盼球場意識能提升　袁永誠：成為世界級球星的關鍵

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袁永誠表示，他想要成為全面的球員，因此自認每個方面都要加強，也坦言現在和西甲的球員還有落差。若要點出一個最渴望提升的部分，他認為是自己的左腳。「因為我的左腳明顯和右腳有差距，想要把這隻腳的程度提升上來。」
除了技術之外，袁永誠也說自己的球場意識和對比賽的理解還有待加強，他目前踢的位置是邊鋒，需要在分球上做得更好，「每個運動都有需要做決策的部分，像是籃球比賽裡，你要傳還是投？足球比賽也是一樣。這東西能做好，你能成為一個很好的球員，但是很難。」
「這方面就沒辦法透過訓練去提升，而是在比賽中你注意到一個局勢時，怎麼快速做出正確決定。像以前Xavi和Iniesta這些球員，他們是不用想，在5秒之前他們就看到了接下來的走勢，因此可以馬上做出判斷。這個能力是成為世界級球星的關鍵。」
而袁永誠恩師洪楚航也表示，在他看來子弟兵現在最需要加強的是分球能力，怎麼去幫助隊友、該在何時去分球，這是他這個位置很需要的重要能力，畢竟足球不是一個人就可以踢的。
橘子關懷基金會從去年開始與袁永誠攜手，共同推動前進西甲的計劃，希望透過袁永誠在西班牙打拼的冒險故事，傳遞「GoNext」核心精神，帶著堅定的信念，品嚐每一次的冒險，不止於每一次的成功，持續放眼下一個挑戰，探索未知的未來，成就更好的自己。橘子關懷基金會執行長陳秉良表示：「我們希望藉由永誠的故事，鼓勵更多孩子積極追夢、勇敢的為夢想努力前進。」
橘子關懷基金會簡介
橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，攜手袁永誠啟動前進西甲的計劃，以踢進世界最高足球殿堂之一的「西班牙甲級聯賽」為目標，基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！