足球／盼球場意識能提升　袁永誠：成為世界級球星的關鍵

橘子關懷基金會倡議冒險精神教育價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，攜手袁永誠啟動前進西甲的計劃，以踢進世界最高足球殿堂之一的「西班牙甲級聯賽」為目標，基金會期許成為青年勇於冒險的推手，打開冒險的各種想像，提供冒險支持和機會，讓青年具備挑戰自己的能力，突破舒適圈，迎向未知挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！