逆子縱火釀8死！老鄰居目睹火災現場：他還在對父親叫罵
新竹市東大路上的一間輪胎行，15日晚間驚傳爆炸聲響，接著整家店面燃起熊熊惡火，一家11口有8人命喪火窟，縱火者為輪胎行陳姓店主的二兒子，他在事發前疑似和家人為金錢問題起爭執，竟外出買汽油行兇。有老鄰居透露，在案發當下，整個火都燒起來了，陳嫌還在外頭和父親大吵，完全不顧裡頭的妻兒與家人在呼救，冷血行徑讓人毛骨悚然。
昨日晚間，新竹市東大路上的一間輪胎行，發生一起嚴重火警，屋內4大4小不幸命喪火窟，縱火者為輪胎行店主的31歲二兒子陳男，據了解，陳男有竊盜、詐欺和毀損前科，當晚疑似因與家人為金錢問題發生口角，且平時也懷疑父親偏愛大哥，心中憤恨不平，疑似因此引發殺機。
口角過後，陳男到加油站購買汽油，潑灑在有眾多易燃物的輪胎行1樓，並點燃火勢，據住附近的老鄰居透露，在火災發生當下，陳男甚至還在外頭和父親大吵，完全不顧自己的母親、妹妹、大嫂、妻子和自己的3名骨肉、1名姪子在火場呼救，不斷叫囂的模樣，讓老鄰居看了相當傻眼，怒批他簡直「豬狗不如」。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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