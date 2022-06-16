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逆子縱火釀8死！老鄰居目睹火災現場：他還在對父親叫罵

▲新竹輪胎行逆子縱火，慘釀8人死亡。（圖／翻攝畫面）
▲新竹輪胎行逆子縱火，慘釀8人死亡。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2022-06-16 15:55:592022-06-16 15:57:12

新竹市東大路上的一間輪胎行，15日晚間驚傳爆炸聲響，接著整家店面燃起熊熊惡火，一家11口有8人命喪火窟，縱火者為輪胎行陳姓店主的二兒子，他在事發前疑似和家人為金錢問題起爭執，竟外出買汽油行兇。有老鄰居透露，在案發當下，整個火都燒起來了，陳嫌還在外頭和父親大吵，完全不顧裡頭的妻兒與家人在呼救，冷血行徑讓人毛骨悚然。

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昨日晚間，新竹市東大路上的一間輪胎行，發生一起嚴重火警，屋內4大4小不幸命喪火窟，縱火者為輪胎行店主的31歲二兒子陳男，據了解，陳男有竊盜、詐欺和毀損前科，當晚疑似因與家人為金錢問題發生口角，且平時也懷疑父親偏愛大哥，心中憤恨不平，疑似因此引發殺機。

口角過後，陳男到加油站購買汽油，潑灑在有眾多易燃物的輪胎行1樓，並點燃火勢，據住附近的老鄰居透露，在火災發生當下，陳男甚至還在外頭和父親大吵，完全不顧自己的母親、妹妹、大嫂、妻子和自己的3名骨肉、1名姪子在火場呼救，不斷叫囂的模樣，讓老鄰居看了相當傻眼，怒批他簡直「豬狗不如」。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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