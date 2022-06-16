巷仔內／「彼得大帝」嚇到北歐　蒲亭的帝國夢會走多遠？

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此言一出，哪些國家可能會緊張？在俄羅斯帝國的鼎盛時期，若以1900年代初期來看，今天的烏克蘭、白俄羅斯、喬治亞、摩爾多瓦、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭、部分波蘭、部分土耳其等等，其實都在帝俄的勢力範圍之下。雖然俄羅斯帝國已於1917年因革命爆發而終結，但後來繼任的蘇維埃社會主義共和國聯盟（簡稱蘇聯），也繼承了帝俄時期大部分的衛星國。
即便是經歷了1980年代末期的東歐劇變、蘇聯解體，有些從前蘇聯獨立出去的國家，到現在都還有親俄分離主義的問題，也種下了持續動亂的禍根。摩爾多瓦的德左問題至今未解；喬治亞的南奧賽提亞（South Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）地區，入俄公投蠢穩動；更別提2014年的克里米亞危機，到今年2月底爆發的烏克蘭戰爭了。
多年來，蒲亭一直更偏向是彼得大帝的推崇者，而非列寧的擁護者；透過喚起對這位帝國傑出建立者的記憶，蒲亭顯然具有某種歷史使命感，也反映了他對蘇聯解體和俄羅斯喪失國際地位的不滿，甚至延伸到這個國家更遙遠的過去，這對所有因帝俄結束、蘇聯解體而得以獨立或誕生的國家來說，無疑是敲響了一記警鐘。
審慎來看，也許帝國主義從未真正在俄羅斯死去，儘管它在1917年和1980年代末期都面臨過危機，今天在烏克蘭發生的戰爭提醒了世人，與其他曾存在的歐洲帝國不同，俄羅斯並未真實經歷「去帝國化」的時期，甚至透過蒲亭政權20年來的潛移默化，已成為了該政權的核心，如果蒲亭不能在對烏克蘭的戰爭中被徹底擊敗，幾乎能肯定他會在「歸還屬於俄羅斯領土」的使命上走得更遠。
從這個角度出發的話，蒲亭的帝國復興計劃，並非不可能擴展至俄羅斯帝國或前蘇聯的其他地區，亦無法完全排除對前《華約公約組織》（Warsaw Pact）裡，中歐成員國的威脅，這聽起來或許有點荒謬，但在這次的烏克蘭危機發生之前，也沒有太多人相信俄羅斯真的會發動戰爭，直到2月24日那天。
把焦點拉回這次被蒲亭以「彼得大帝」點名的芬蘭和瑞典，儘管它們比起烏克蘭，處境相對樂觀，不存在俄語人口分離主義問題，出現親俄魁儡政權的機率也微乎其微；然而，這不代表俄國不會在一些爭議地區挑事，並在北極圈及波羅的海戰略上，與北歐國家有更多摩擦與競爭。
還有一點也相當現實，雖然西方針對俄羅斯祭出諸多制裁，歐美媒體也有許多關於俄羅斯在戰爭中損失慘重的報導，但經濟數據顯示，要俄羅斯就此垮台並不容易，制裁反而造成全球能源價格上漲，從而抵銷了現階段西方禁運的影響，加上中國、印度等買家的潛在支持，俄羅斯現在從化石燃料中獲得的收入，甚至可能比入侵烏克蘭前還要多，俄國盧布也在崩盤後呈現反彈之勢；制裁的效力究竟有多少，仍需長期的觀察。
最後，雖然蒲亭、習近平之流的思維，在外界、特別是西方陣營看來好像很不可思議，但對於擁有民族甚至帝王夢的獨裁者來說並不奇怪，其想法也不是西方自由民主那套可以解釋和改變的，其實何止中俄，世界至今仍充斥著各種形式的帝國主義、殖民主義，越是接近霸權的國家就越是如此，所謂的國際政治就是不同意識形態之間的碰撞，考驗中小型國家在夾縫中生存的能力。