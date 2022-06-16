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618優惠懶人包！8大網購通路全攻略：可以開始放入購物車

▲蝦皮購物「618全民年中慶」蝦皮現金宴，6月18日簽到下單滿618元，再加碼抽百萬現金！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物「618全民年中慶」蝦皮現金宴，6月18日簽到下單滿618元，再加碼抽百萬現金！（圖／品牌提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-16 16:15:29

618年中慶即將來到最高峰，網購通路火力再加強！蝦皮購物6/18當天發送6張免運券、ｍomo購物網滿額請喝咖啡、Yahoo滿6000送618購物金等優惠，以下盤點8大網購平台618優惠攻略，可以開始挑品放入購物車了！

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蝦皮購物 優惠券

  • 6/18全日，四大超商+蝦皮店到店99元免運券5張
  • 6/18 凌晨0–2點，前10分鐘限量四大超商+蝦皮店到店0元免運券1張
  • 6/18當日00、12、18、20點再加碼發送指定店家商城85折券，消費滿2,000元即可使用，最高現折2,000元，一樣可與店家8折券疊加用，最高68折
  • 6/1–6/18簽到，且於6/18當日下單消費滿618元，就有機會將一百萬現金帶回家
  • 6/1–6/18領免運玩遊戲，天天抽出1名一萬元現金得獎者；天天有三次免費抽獎機會，每完成付款一筆訂單就多一次遊戲機會
  • 6/1–6/18每天領2張18元購物金，一張限領券當日使用、一張限6/18當天使用
遠傳firDay購物 即日起～6/19

  • 6/16遠傳幣2倍兌優惠，透過遠傳心生活App簽到、消費回饋取得的遠傳幣，當天折抵價值都可翻倍，1遠傳幣當2元用，可折抵全站商品(部分商品除外)
  • 6/17~19間下單，有機會抽中618遠傳幣，共有68名額，還能現領折價券68元（消費滿618元可抵）、618元（消費滿5,000元可抵）折價券。
  • 消費1,000元並登記，有機會抽中10%遠傳幣回饋；滿3,000元並登記，則有機會抽中20%遠傳幣回饋
momo購物 6/18~6/21

  • 6/21前，到momo全通路(購物網、電視購物、型錄)下單不限金額有機會抽100萬獎金。
  • 「組隊賺回饋」6/18當天團隊中5人以上有消費，且達到指定門檻就能享有最高3%回饋的「滿額回饋獎」
  • 618單日限定凡當日累積消費滿2,000元，即享全家三大美食擇一登記領的資格，限量Let’s Cafe美式咖啡、Fami!ce霜淇淋或經典原味熱狗等你來品嘗。
  • 「momo幣免費領」每天08:18~21:18共12時段持續開放「搶紅包最高999 momo幣」，現領現折最有感
  • 6/19~6/21再加碼「消費登記享2.5%回饋」，活動期間內單日不限金額消費，並完成登記即享限量2.5% momo幣回饋好康(上限100 momo幣)。
  • 618當日下午3點至9點半，連續6小時momo「Nonstop 618直播」熱鬧登台，直播期間除有限時限量商品瘋殺1折起，更狂撒總計10萬元的紅包雨。
Yahoo

  • Yahoo奇摩購物
  • 「全站消費滿6,000送618購物金」、「刷Yahoo聯名卡最高享18%回饋」、「限量指定品享100%購物金回饋」、「13大銀行享10%回饋、最高省4,000刷卡金」等好康
  • Yahoo奇摩超級商城與Yahoo奇摩拍賣
  • 指定商品及指定店家訂單100%超贈點回饋，搭配萊爾富、全家等多重免運活動。
▲迎接618年中盛事，Yahoo奇摩購物中心推出強打優惠包含「全站消費滿6,000送618購物金」、「刷Yahoo聯名卡最高回饋享18%回饋」。（圖／廠商提供）
▲迎接618年中盛事，Yahoo奇摩購物中心推出強打優惠包含「全站消費滿6,000送618購物金」、「刷Yahoo聯名卡最高回饋享18%回饋」。（圖／廠商提供）
淘寶天貓 即日起～6/20 23:59

  • 導入遊戲激勵元素，推出「金豆筆筆返」，每日簽到和完成結帳與確認收貨皆可賺取金豆，只要累積一定數量即可兌換禮品。
  • 刷Visa卡即發放免3%手續費券（數量有限，領完為止） 
  • 狂歡日刷Visa最高搶滿NT$619折NT$618立減券 
  • 狂歡日結帳刷永豐Visa滿NT$1288折NT$120 
  • 6/9-6/30萊爾富繳費送大杯美式咖啡 
  • 直郵新人立減最高達人民幣30元 
▲淘寶天貓618期間主打多樣特色美妝服飾，吸引Z世代搶先購入潮流商品。(圖／廠商提供)
▲淘寶天貓618期間主打多樣特色美妝服飾，吸引Z世代搶先購入潮流商品。(圖／廠商提供)

樂天市場 即日起～6/20

  • 站上超過6000個店家祭出天天領券最高省千元，單筆滿1500元再賺100點。
  • 低溫免運活動，指定店家單筆滿499元即免運，滿 899元低溫免運優惠。
▲樂天618年中慶，攜手站上超過6000個店家祭出天天領券最高省千元，單筆滿1500元再賺100點。(圖／廠商提供)
▲樂天618年中慶，攜手站上超過6000個店家祭出天天領券最高省千元，單筆滿1500元再賺100點。(圖／廠商提供)
PChome 24h購物

  • MUJI無印良品即日起~6/22，指定服飾單一價499元起，組合收納櫃期間限定83折起；全館結帳不限金額再9折(部分活動品除外)。
  • 伊萊克斯 6/15~6/17 LINE購物加碼10%回饋名額無上限、6/18~6/21不限支付方式送10%P幣，免登記、名額無上限。
博客來

  • 線上國際書展曬書市集最低69元起，精選套書下殺7折
  • 6/9-6/16「宅家購物金」買書就送168元E-Coupon
  • 6/17-6/18全館加碼結帳滿千88折，滿3000元回饋5% OPEN POINT，滿額最高享21.5%OPEN POINT回饋，消費滿618元，再送星巴克好友分享券，活動期間累積消費滿5,000元，再抽萬元承億文旅住宿。

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