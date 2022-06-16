台捷文化交流新據點！李永得宣佈於捷克設文化組

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對於首次到訪捷克，李永得表示，捷克擁有與台灣相似的文化底蘊，以及自由民主的價值，自己有一見如故之感，他更以「我也愛上捷克，我也是捷克人」，呼應韋德齊2020年到訪台灣時曾說過的話，象徵台捷情誼如兄弟般的堅定。
李永得昨天在與艾達莫娃會面時，眾議院會談桌上特別放置台捷兩國國旗，表達捷克政府對台灣於捷克代表處增設文化組全力支持之意。
艾達莫娃關心台灣的國際處境，也提到捷克眾議院日前剛通過支持台灣加入國際組織WHO提案，期盼未來與台灣有更全面的交流，對於台灣文化部於捷克代表處增設文化組「將予以全力支持，共同發展台捷未來文化交流」。
李永得回應，俄羅斯侵略烏克蘭後，讓世界各國對台灣處境提高關注，台灣人民擁有捍衛民主自由的決心，一定會與世界所有自由民主國家站在一起，持續堅守國家主權及自由民主價值。
文化部指出，此次捷克行亦安排與參議院科學教育文化委員會主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）、國家博物館館長路卡許（Michal Lukeš）會面，就兩國博物館典藏及合作交流進行討論。德拉霍斯另提到，2024年是捷克作曲家斯美塔納（Bedřich Smetana）誕生200週年，屆時將舉辦盛大的斯美塔納音樂節（Smetanova Litomyšl）活動，期待邀請台灣團隊共同參與。李永得說，會將此作為捷克文化組的第一個重要任務。