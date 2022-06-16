回歸自在的圓融心境 林亮吟的膠彩人生

約訪在林亮吟的工作室，畫室裡陽光明亮，窗外花木扶疏，談到心愛膠彩的畫作，林亮吟神情飛揚，用著輕快的語速侃侃而談。

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林亮吟以水墨起家，幼年受書法薰陶影響深遠，至水墨畫到如今醉心於膠彩，林亮吟有著她傳遞創作理念及對藝術的堅持。小時候即感覺有佛緣，冥冥中知道老天要她走藝術這條路，她認為所謂藝術就是意涵跟技術結合，但除了技巧外，作品更需要有靈魂。將創作者自身的意念投入，表達出畫作的活潑性，在繪畫時體悟人生，實現活在當下的本意。

林亮吟一開始是畫神佛的，之後將佛像與現代人物結合，開啟了另一番新的畫風。畫室裡的一幅作品「無界 ( 五 ) 永恆之愛」，畫中觀世音菩薩跟小女孩開懷對笑，兩人自然流露的喜悅之情躍然紙上。林亮吟說，觀世音菩薩就是人間的母親，小女孩就是觀世音菩薩的反照自身，觀音的蓮花座在小女孩腳下，路邊張開翅膀的鳥兒也似保護孩子的母親羽翼。以純金箔結晶畫出觀世音的衣縷，自然的光芒象徵菩薩照看人世間善良的人，那般的無私無我。

▲林亮吟的膠彩畫作「無界五(永恆之愛)」（圖／林亮吟提供）

另一幅 2015 年的作品「當代思維」，菩薩手裡拿著不是淨瓶、柳枝，而是芸芸眾生無不屹屹追求的科技 3C 及豪宅、名車鑰匙、信用卡，畫中菩薩面露憂思，站在一隻手上。作品反諷菩薩為著眾生煩惱，憂慮現代人何去何從，神要入凡間，才會知凡間苦難。林亮吟認為人心複雜，真心利他是至難課題。

林亮吟 43 歲時面臨人生大痛，喪失至親。自此她將自己閉關 10 年， 10 年孤獨的光陰就像修行，卻也給了她成長滋潤的養分。 10 年中她每天誦經、抄寫書法，並且大量閱讀，甚至連聖經也看，自中領悟到佛教與聖經的相通性，道術合一，只有心法與心法相容，作品方能靈動。林亮吟感性表示，若沒有過去那 10 年，無法成就現在的她， 10 年的沉潛讓她對人生大澈大悟，人生最終要回歸淨與靜，只有離苦得樂，才會回到根本。 。

▲林亮吟2015年的作品「當代思維」（圖／林亮吟提供）

生活當中的事物都是林亮吟信手捻來的靈感泉源，她說心中有稿子就能順勢而為立即下筆，她也常將隨手拍攝的作品入畫。觀她正在創作的作品「相」，本應為紅色一大簇盛開的爆竹花，卻以黑白呈現，與下方淺淡粉嫩的顏色呈明顯對比，好似人生千帆過盡，繁華終了，一切都是鏡花水月，回歸到最乾淨的自己。看林亮吟做畫沉穩自在，氣定神閒，與她快速的語調剛好相反。問林亮吟，至今哪幅作品是她覺得最困難的 ? 她說，每件作品在完成前都是困難，但順著筆韻跟感覺隨時調整，就能完成心中最初所想。林亮吟期許未來作品更多斷捨離，離塵化境、依心而行、歸於至真，就像她的「無界(一)」作品一樣，讓心鬆綁，像鳥兒一樣自由。