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輪胎行縱火8死！兇嫌妹預計今年結婚　衝火場救孩子喪命

▲據了解，輪胎行小女兒平時與外籍未婚夫感情非常好，2人原訂將於今年共結連理，卻因一場惡火天人永隔。（圖／翻攝畫面） 
▲據了解，輪胎行小女兒平時與外籍未婚夫感情非常好，2人原訂將於今年共結連理，卻因一場惡火天人永隔。（圖／翻攝畫面） 

編輯中心/綜合報導

2022-06-16 16:13:502022-06-16 16:14:28

新竹市東大路一段上一間輪胎行，昨天（15日）晚間22時許，突然發生火警，釀成11口之家8死的慘劇，而起火原因，疑似是屋主二兒子為了細故與母親吵架，一怒之下潑灑汽油縱火，據悉，陳家的小女兒（28歲），原訂今年要和外籍男友結婚，但火災當下，仍疑似衝上樓救孩子，最後4大4小紛紛受困2樓、命喪火海，和未婚夫就此天人永隔，令人不勝唏噓。

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▲新竹輪胎行大火！尋獲6遺體2人失聯。（圖／翻攝畫面）
▲陳家三代11口人，平時都同住於輪胎行2樓，昨天晚間，兇嫌因與家人口角，竟將汽油潑灑在一樓門口並點燃。（圖／翻攝畫面）
據了解，陳家三代11口人，平時都同住於輪胎行2樓，昨天晚間，兇嫌與陳父、家人發生口角，一怒之下，竟將汽油潑灑在一樓門口並點燃，引發一場難以挽回的慘劇。

陳家的小女兒在學生時期就是名運動健將，個性也陽光開朗，時常代表學校出征各種賽事，成年後也仍舊熱愛戶外運動，個人IG中除了與未婚夫的甜蜜照片外，就是滿滿的戶外運動照，但人生中本該發光發熱的年紀，卻因哥哥失控縱火，永遠停留在28歲。

▲親友表示，陳家小女兒的未婚夫已得知噩耗，目前仍在消化當中。（圖／翻攝畫面）
▲陳家的小女兒在學生時期就是名運動健將，屢屢代表學校出征各種賽事，成年後也仍舊熱愛戶外運動。（圖／翻攝畫面）
據警消表示，當時獲報後，立刻出動各式救災車25輛、165位警義消前往救災，並於凌晨0時30分入屋搜救，陸續將8具遺體移出，經漏夜相驗，死者身分分別為56歲屋主妻子、28歲屋主女兒、34歲大媳婦、28歲二媳婦，以及大兒子的1歲孩童及兇嫌的3歲、6歲及7歲孩子。

另外，針對媒體報導，陳姓兇嫌疑似為了都更產權問題，才下手殺害一家人，新竹市政府稍早則澄清，這棟建物並未被劃入都更範圍內，上午都發處會同新竹市建築師公會經現場勘查後，認定該建築有危險疑慮，目前陳姓屋主已委請市府代為拆除，後續將由相關單位依規處理。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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