輪胎行縱火8死！兇嫌妹預計今年結婚　衝火場救孩子喪命

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陳家的小女兒在學生時期就是名運動健將，個性也陽光開朗，時常代表學校出征各種賽事，成年後也仍舊熱愛戶外運動，個人IG中除了與未婚夫的甜蜜照片外，就是滿滿的戶外運動照，但人生中本該發光發熱的年紀，卻因哥哥失控縱火，永遠停留在28歲。
據警消表示，當時獲報後，立刻出動各式救災車25輛、165位警義消前往救災，並於凌晨0時30分入屋搜救，陸續將8具遺體移出，經漏夜相驗，死者身分分別為56歲屋主妻子、28歲屋主女兒、34歲大媳婦、28歲二媳婦，以及大兒子的1歲孩童及兇嫌的3歲、6歲及7歲孩子。
另外，針對媒體報導，陳姓兇嫌疑似為了都更產權問題，才下手殺害一家人，新竹市政府稍早則澄清，這棟建物並未被劃入都更範圍內，上午都發處會同新竹市建築師公會經現場勘查後，認定該建築有危險疑慮，目前陳姓屋主已委請市府代為拆除，後續將由相關單位依規處理。（編輯：陳苾暐）
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