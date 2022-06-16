鳴日號劇烈晃動事故　台鐵局長杜微赴東部鐵道段視察

台鐵觀光列車主力戰將鳴日號日行經台東線南平-萬榮間，發生上下劇烈晃動，引發熱議，台鐵初步回應，因正在進行雙軌化工程而產生晃動。台鐵局長杜微今（16）日赴東部軌道工程安全查核，要求未來路線施工能正確執行SOP，確保工程品質及營運安全。
為確保軌道路線養護工程的品質與安全，台鐵於今日辦理東部地區軌道工程安全查核，由局長杜微親自主持，副總工程司陳宗宏、東區協調中心主任賈家和、工務處處長王兆賢督轄宜蘭、花蓮、台東工務段與各分駐所主管全程與會。同時邀集鐵道局總工程司呂新喜、東工處副處長夏恆仁、運安處處長林景山、綜合調度所等單位列席指導。
首先赴台東線南平＝萬榮間（K31+900至K32+200）的區間進行查看，隨後再到鳳林站值班站長室，針對工程電報派發、傳達、施工申請/解除、二局協調聯繫、工項、工法、完工檢查、應變程序、通報及作業等，進行詳細了解。中午則進行施工安全檢討會議，要求未來路線施工能正確執行SOP，確保工程品質及營運安全。
杜微表示，6月11日在台東線南平＝萬榮間列車搖晃事件，運安會已立案調查，交通部亦啓動行政調查；台鐵將全力配合調查釐清真相，且在此之前要完成內部檢討，使各項工程作業正確無誤，設施設備都要維持在最安全的狀態下，此次事件相關同仁均依章辦理行車，並及時應變，自己表達期勉之意。