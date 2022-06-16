高原期快退散！中市預估下周迎最後高峰 中南部可望緩降
全國今（16日）新增本土確診6萬3,170例，台中市雖跌到萬例以下，仍有9,523例，市長盧秀燕宣佈高中以下繼續停課到暑假前。家長哀鴻遍野之際，也有好消息！衛生局長曾梓展判斷，台中市將在下周二、三迎來高原期最後一波高峰，接下來中南部確診數將一起緩降。
曾梓展以4月起確診病例數流行曲線圖做出比較，台中市在5月26日到達高原期第一個高點（9,944例），之後高原區上下震盪至今，6月6日最高峰為12,498例。到了6月14、15、16日這3天，台中市確診數從破萬人慢慢降下來，和先前新北市的流行曲線圖吻合。
曾梓展說，北部的高原期約有24天，5月17日是新北市的最高點。不同的是，北部疫情是快上快下，中南部則是緩坡上、緩坡下，較不會讓人措手不及。依照時間變化，過了下周一的假日效應，下周二、三可望是高原期最後一個頂點，接著會慢慢往下走。
他表示從圖表可以看出，台中、台南、高雄的走勢幾乎完全相同。由於下周才可能逐步脫離高原期，因此繼續停課不停學，還是有執行的必要。
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