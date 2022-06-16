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高原期快退散！中市預估下周迎最後高峰　中南部可望緩降

▲台中市衛生局長曾梓展預估，下周二、三可望是中南部疫情高原期最後一個頂點，接著會慢慢往下走。（圖／台中市政府提供，2022.06.16）
▲台中市衛生局長曾梓展預估，下周二、三可望是中南部疫情高原期最後一個頂點，接著會慢慢往下走。（圖／台中市政府提供，2022.06.16）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-16 16:23:15

全國今（16日）新增本土確診6萬3,170例，台中市雖跌到萬例以下，仍有9,523例，市長盧秀燕宣佈高中以下繼續停課到暑假前。家長哀鴻遍野之際，也有好消息！衛生局長曾梓展判斷，台中市將在下周二、三迎來高原期最後一波高峰，接下來中南部確診數將一起緩降。

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曾梓展以4月起確診病例數流行曲線圖做出比較，台中市在5月26日到達高原期第一個高點（9,944例），之後高原區上下震盪至今，6月6日最高峰為12,498例。到了6月14、15、16日這3天，台中市確診數從破萬人慢慢降下來，和先前新北市的流行曲線圖吻合。

▲依據流行曲線比較圖，新北的高原期有24天，5月17日是最高點。（圖／台中市政府提供，2022.06.16）
▲依據流行曲線比較圖，新北的高原期有24天，5月17日是最高點。（圖／台中市政府提供，2022.06.16）
曾梓展說，北部的高原期約有24天，5月17日是新北市的最高點。不同的是，北部疫情是快上快下，中南部則是緩坡上、緩坡下，較不會讓人措手不及。依照時間變化，過了下周一的假日效應，下周二、三可望是高原期最後一個頂點，接著會慢慢往下走。

▲台中、台南、高雄的疫情走勢幾乎完全相同，和北部做比較，曲線相對緩和。（圖／台中市政府提供，2022.06.16）
▲台中、台南、高雄的疫情走勢幾乎完全相同，和北部做比較，曲線相對緩和。（圖／台中市政府提供，2022.06.16）
他表示從圖表可以看出，台中、台南、高雄的走勢幾乎完全相同。由於下周才可能逐步脫離高原期，因此繼續停課不停學，還是有執行的必要。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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