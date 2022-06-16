林欽榮視察輕軌美術館西站 流水漣漪車站造型驚艷亮相
高雄輕軌C20~C24路段為配合台灣設計展在高雄舉辦，以今年10月上旬通車為新目標，副市長林欽榮今（16）日前往美術館視察C21A美術館西站的特色站鋼構組裝工程，特殊的流水漣漪車站造型驚艷亮相，輕軌團隊持續發揮高效率，目前整體工進已達60%，可望如期達成通車目標。
捷運局表示輕軌C21A及C21站因緊鄰高雄美術館，透過與美術館方的協力創作，呼應美術館東側地景水流漣漪意象，建築設計以白色漣漪作為構想，設計為特色造型車站，並利用原有小葉欖仁人行道作為輕軌軌道路廊，塑造綠色隧道軌道區、充滿綠意之都市景觀，提供附近居民及參觀美術館民眾搭乘使用。今流水漣漪造型之車站結構初次亮相，後續裝設嵌入式的led燈提供照明，創造高科技流動的地景，特殊的流水漣漪造型外觀，也讓藝術氣息濃厚的美術館園區再增添一處大型公共藝術地景，預料將成為新的打卡景點！
捷運局指出輕軌美術館段經優化後，路線調整往北移動進入美術館園區，不使用現有道路範圍用地，除保留現有的雙向各二車道及南側人行步道外，於北側輕軌與道路之間預計留設 3.5公尺寬之人行步道，提供行人及居民足夠通行及休閒運動之活動空間，以達成「以人為本」之輕軌設計理念，並維持道路通行需求。
林欽榮肯定輕軌施工團隊的積極努力，今日所見鋼構吊裝及焊接作業皆需重型機具進場作業，面對高風險的工作環境，也特別要求捷運局及施工團隊積極趲趕進度外，務必要徹底落實工地安全防護措施及職安規定；另外也提醒捷運局持續督促輕軌工程進度、隨時應變調派，保持最大施工能量持續衝刺，並時刻監控交通維持順暢，以期順利達成輕軌今年10月階段性通車目標(C20美術館站~C24愛河之心站)，並於112年底完成全線完工通車的任務，以達成輕軌成圓的目標。