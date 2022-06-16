城市博覽會受好評 林右昌：盼國人拋去對基隆的刻板印象
2022城市博覽會於基隆盛大舉辦中，民進黨秘書長林錫耀今（16）日與中央黨部員工參訪，並由基隆市長林右昌親自進行導覽。林錫耀受訪指出，大家一聽到要來基隆參訪就非常踴躍報名，基隆已經脫胎換骨，和過去印象完全不一樣，另外，基隆疫情已經趨於平緩，呼籲趁著本週末快點來看基隆新風貌；林右昌則表示，整個城市都是博覽會的展場，歡迎全台民眾一同前來遊玩，拋去對基隆的刻板印象。
林錫耀表示，今天來到基隆，覺得脫胎換骨，又乾淨又美麗，跟過去印象真的完全不一樣。這次疫情讓城市博覽會一波三折，現在總算成功舉辦，基隆也從1個月前的疫情高峰，現在已經趨於平緩，民眾可以多來基隆走走，看看基隆不一樣的新風貌。
據了解，林錫耀率團參訪城市博覽會，由林右昌親自擔任導覽員，展示基隆的歷史文化、近年改造後的全新樣貌，以及未來的展望。
林右昌表示，這次基隆城市博覽會，是運用整個城市空間進行策展，不像傳統上在室內進行展出，整個城市都是博覽會的展場、都是舞台，希望民眾來到基隆後，對這座城市有不同的認知，把刻板印象拋去，基隆市是嶄新的港都。
林右昌也坦言，基隆蛻變的過程很辛苦，因為資源最少，但自己與市府團隊化不可能為可能，希望大家來到基隆，也對自己城市的未來更有信心。