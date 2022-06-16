遠端操作需求成長　調研估2026亞太物聯網支出增逾11%

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製造業將繼續成為2022年後物聯網解決方案投資的主要產業，其次是政府和專業服務。提高產品和服務品質、效率和客戶體驗的能力是這些產業投資物聯網的主要動機。2022年成長最快的產業是零售和醫療保健，分別成長11.8%和11%。疫情變化增加了零售流程的數位化程度，遠端/非接觸式參與也繼續推動此一成長。
以應用案例來看，2022年投資最高的物聯網應用是製造營運，生產資產管理，全通路營運，公共安全和緊急應變以及智慧電網。這些實際案例加在一起將佔亞太物聯網市場的三分之一以上。與醫療保健相關的應用 - 床邊遙測則將繼續成為2022年成長最快的應用案例之一，另外維護和現場服務以及機場設施自動化也值得關注。
IDC 客戶洞察市場分析師Sharad Kotagi表示：「除日本外，亞太地區的企業正在積極尋求業務流程的數位轉型，以更好地瞭解整個價值鏈中當前的困難和生產力差距。物聯網的使用將促進組織和生態系統內更好的協作。」
從技術類別來看，物聯網相關 「服務」將是整體支出最大類別，約佔亞太整體物聯網支出的40%。越來越多的企業開始建立跨職能的物聯網卓越中心，強調IT/OT融合，這增加了他們對系統整合商和其他外包合作夥伴的依賴。物聯網「硬體」市場將成為2022年的第二大技術類別，主要由模組和感測器的需求推動。「軟體」則將成為成長最快的技術類別，五年年複合成長率為13.3%，重點是應用程式和分析軟體的購買。
以地區來看，中國繼續佔據最大市佔，到2022年將超過60%，其次是韓國和印度。2022年物聯網支出成長最快的國家是新加坡和香港。政府主導的物聯網舉措和政策以及智慧工廠和工業4.0的出現加速了亞太地區（不含日本）國家的物聯網採用。