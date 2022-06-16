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黃子佼為女兒「跪到膝蓋發黑」　心疼孟耿如頻餵奶睡不飽

▲黃子佼為女兒拚了！自曝跪到膝蓋發黑。（圖／和泰產險提供）
▲黃子佼為女兒拚了！自曝跪到膝蓋發黑。（圖／和泰產險提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-06-16 17:25:03

孟耿如、黃子佼今年5月迎來寶貝女兒「黃玉米」，樂當新手奶爸的黃子佼，今（16）日出席活動時，自曝工作量不減反增：「人家說生孩子帶財，果真如此呀！最近我跟老婆同時都接到一些新的代言，要謝謝女兒帶旺我們！」透露孟耿如7月就會復工，至於是否計畫生第二胎，黃子佼則還沒有多慮。

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▲孟耿如今年5月產下女兒黃玉米。（圖／黃子佼臉書）
▲孟耿如今年5月產下女兒黃玉米。（圖／黃子佼臉書）
黃子佼透露自己最近沒事就在家組嬰兒房，因為要常跪著整理東西物品，膝蓋都跪到黑掉，但他也心疼老婆產後，時常因為半夜要餵奶而睡不飽：「自己累都還好，但老婆黑眼圈很重，常半夜要擠奶一次、早上8點又要一次，身心是很疲累的，很心疼他。」也坦言孟耿如一直想快點回復原來身材，甚至還不吃午餐：「因為她7月要復工，難免會擔心，女明星真的很辛苦。」

被問到第二胎計畫，他笑說：「才剛生完，現在還沒想到那件事，但坦白說老婆原本想要再生，但經過這次產前、產後的歷程，我覺得她似乎有點猶豫，我們還沒討論到這件事，就之後再說囉！」

頻做公益的黃子佼，在女兒出生沒多久後，又接下與親子同樂有關的活動，讓他深感共鳴：「此時此刻正好當上父親角色，好像又更懂得更珍惜身邊的人事物，未來也希望把『惜福惜物』這樣的概念傳承給女兒，因此出席這個活動感覺特別好，謝謝和泰產險一同出資出力，更玩具圖書館的邀請。」

▲黃子佼才剛當爸，又接下與親子同樂有關的活動。（圖／和泰產險提供）
▲黃子佼才剛當爸，又接下與親子同樂有關的活動。（圖／和泰產險提供）

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