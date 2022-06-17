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阿KEN連莊主持北影！拒跟温昇豪互動　自揭原因

▲阿KEN再接下台北電影節頒獎典禮主持棒。（圖／台北電影節提供）
▲阿KEN再接下台北電影節頒獎典禮主持棒。（圖／台北電影節提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-06-17 00:00:00

第24屆台北電影節頒獎典禮將於7月9日在臺北市中山堂盛大舉辦，本屆主持人由阿KEN（林暐恆）連莊擔任，這是他第5度接下北影主持棒，開心形容「有回家的感覺」，他也感謝透過這樣的連結有更多機會接觸幕前幕後的電影工作。除了阿KEN，「小豆」孫可芳同樣延續去年，為入圍影片獻聲，將透過精彩的聲音表情，演繹本屆入圍的30部精彩作品。

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今年台北電影節頒獎典禮由阿KEN擔綱主持人，對於再度受邀，他直呼：「充滿感恩！隨著一次次的參與，認識了越來越多電影圈的朋友，現在有一種回家的感覺！」他自2008年首度擔任第10屆北影頒獎典禮主持人，14年來第5度接下此任務，談起這些年北影的變化，阿KEN表示：「我覺得獎項影響力越來越強大，已成為電影人心中至高無上的榮耀，觀眾也越來越以在北影裡表現優秀的作品做為是好電影的依據。」

▲阿KEN第5度接下台北電影節頒獎典禮的主持棒。（圖／台北電影節提供）
▲阿KEN第5度接下台北電影節頒獎典禮的主持棒。（圖／台北電影節提供）
阿KEN近期已緊鑼密鼓看片準備主持內容，當天少不了和入圍者互動，他分析通常入圍者都會謙虛讚美其他演員，但其實他更想知道他們的真心話，「男主角入圍者除了陳以文大哥，其他幾位我都在工作上合作過，想請他們推薦自己的表演，請他們老實說，覺得自己會得獎的原因是什麼！」不過提到好兄弟準影帝温昇豪，阿KEN話鋒一轉打趣：「我盡量不跟他有互動，以往被他蹭了不少熱度，他因為我得到了不少曝光。今年他入圍，如果跟他有互動，他一定會跳出來大酸我這次是在蹭他，我才不想讓他有話柄可以講！」逗趣發言讓人更加期待兩人當天會擦出什麼火花。

孫可芳今年持續為入圍影片獻聲，配音當天特地早起發聲開嗓，她透露去年配完音收到很多肯定，「現場觀禮的朋友都說聲音好聽，感覺很神奇！畢竟頒獎典禮的主角是導演、演員跟藝術工作者，發現自己的聲音也成了藝術創作的一環。」她身為台北電影節第一屆「非常新人」，回憶當年看了很多電影，並擔任《野雀之詩》引言，都是特別體驗；談到未來還希望以什麼身分再來台北電影節？孫可芳立刻豪爽回答：「影展大使或得獎啊！希望可以快點有好的電影作品。」

▲孫可芳再度為台北電影獎入圍影片獻聲，透過精彩的聲音表情，演繹本屆入圍的30部精彩作品。（圖／台北電影節提供）
▲孫可芳再度為台北電影獎入圍影片獻聲，透過精彩的聲音表情，演繹本屆入圍的30部精彩作品。（圖／台北電影節提供）
2022第24屆台北電影節6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，影展票券於OPENTIX兩廳院文化生活熱賣中，頒獎典禮將在7月9日舉辦，由東風衛視台現場直播，並於台北電影節、東風衛視、MINT TV之YouTube及LINE TODAY線上直播。精彩活動陸續公布，詳情請密切注意台北電影節官方網站（https://taipeiff.taipei）、Instagram（https://instagr.am/taipeiff）、facebook（https://fb.com/TaipeiFilmFestival）。（編輯：楊穎軒）

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