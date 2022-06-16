貓咪鑽櫃子底下！大露PP卻中途不動　奴無奈：瞬間關機了

孩子你是不是忘了什麼？雖然說貓咪是一種很軟Q的生物，可以鑽進任何「頭過身就過」的空間，不過有時候牠們的行為舉止真的讓人完全摸不著頭緒啊！日本一隻三花貓這天就被目睹鑽進櫃子下面露出自己的屁屁，不過當飼主靠近時，竟然發現牠「正在呼呼大睡」，讓奴才哭笑不得！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Okayu（おかゆ）」日前剛過2歲生日。（圖／推特帳號zawakoz）這隻「裝鴕鳥」的貓咪叫做「Okayu（おかゆ）」，目前才剛度過2歲生日，雖然個性還算溫柔，但是有時候也相當無厘頭。因為這天牠玩到一半時，飼主突然不見牠的蹤影，猛一回頭就瞥見牆邊的櫃子底下好像怪怪的，走近一看竟然是Okayu將上半身鑽進櫃子底，露出屁屁以及尾巴，行蹤相當明確！只是Okayu就這樣趴在那裏不動，因此飼主再貼近一看，才發現牠已經累到犯睏、呼呼大睡了起來，原來牠在鑽櫃子的途中就突然「斷電」，才會留下小屁屁在櫃子外面啦！▲牠喜歡鑽進狹小的空間裡。（圖／推特帳號zawakoz）▲這天飼主目睹牠突然定格在櫃子底下，露出屁屁卻一動也不動！（圖／推特帳號zawakoz）▲沒想到竟然是睡著了！（圖／推特帳號zawakoz）▲隔一陣子又看見牠鑽進另一個櫃子底下。（圖／推特帳號zawakoz）▲Okayu：這裡遮光啦！（圖／推特帳號zawakoz）▲沒想到Okayu即使坐在貓圓盆裡也能睡，果然是能瞬間斷電的貓啊！（圖／推特帳號zawakoz）飼主哭笑不得地將Okayu的照片分享在網路上，許多網友看了都忍不住笑說：「是不是忘了什麼？」、「嚇死，以為被壓扁，結果竟然在打呼」、「只好拖出來撸爆牠」、「這樣會很想拍牠屁屁欸」、「裝鴕鳥？」、「怎麼會在那裏強制關機啦？」、「好可愛的喵喵」。（編輯：陳珮瑜）貓咪偷躲電視機後面！奴才發現牠一臉驚慌：可惡被抓包惹魔法喵喵？黑貓「倒U字型」飄浮下方現黑影 網全愣了橘貓頂上功夫超強！淡定「頭戴高帽」：朕的新造型不錯吧以為牠是黑白貓！網看小臉全笑噴：生到一半缺墨水？