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央行升息半碼！房貸千萬每月多還585元　房市量縮價難跌

▲央行宣布升息半碼後，根據房仲業者試算，若貸款千萬元每月還款金額將多出585元，若貸款30年恐增加22萬元利息。（圖／NOWnews資料照片）
▲央行宣布升息半碼後，根據房仲業者試算，若貸款千萬元每月還款金額將多出585元，若貸款30年恐增加22萬元利息。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-16 17:41:422022-06-16 17:42:39

央行今（16）日公布升息半碼(0.125%)，由於美國聯準混這次一口氣升息3碼，原本市場預期今日央行至少升息1碼，因此跌破不少人眼鏡！大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，若以金融聯徵中心公布今年首季平均住宅貸款利率1.46%為基礎估算，貸款1千萬元，以20年期、本息均攤方式還款，每月還款金額為4萬8,071元，3月升息1碼後，利率提高為1.71%，則每月還款金額提高為4萬9,226元，每月增加1155元，如今再升半碼，利率將升至1.835至%，每月還款金額約為4萬9811元，跟前次升息相比每月再多585元的還款金額，截至目前為止今年2次升息，每月還款負擔共增加了1740元，這次緩升讓貸款族壓力不那麼重。然而如果第三季央行再升息，房貸族負擔將繼續提高，還是不可大意。

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而樂屋網也試算，若以1千萬元的房貸金額，採一段式利率1.685%，攤還20年，每月房貸將從48,531元上升至49,111 元，多支出580元，總體利息從164萬元變成178萬元；如果是選擇攤還30年，每月房貸從34,801元上升至35,407 元，每月增加606元，總體利息也從252萬元變成274萬元，大約要再多付出22萬元的利息支出。

依據央行數據資料，截至今年4月，五大銀行（台灣銀行、合作金庫銀行、台灣土地銀行、華南商業銀行及第一商業銀行）新承做購屋貸款利率為1.561%，此次重貼現率提升，預估新承做購屋貸款利率可能會來到1.685%，大約回到2016年上半年的利率水平。

各家房仲業者看法　普遍認為量縮價平

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，央行升息是以抑制通膨為前提，連續升息也反應目前台灣經濟還在健康成長階段，以今年來說，根據主計總處的最新預測，2022年的經濟成長率預估仍達3.75%，但是國內還是受到疫情影響內需，所以只升了半碼，且本次央行沒有祭出第五波信用管制，顯示先前的政策在市場發酵，預估後續房市將呈現「量縮價緩漲」趨勢。
 
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，央行面對全球通膨升息勢在必行，惟同時考量經濟，分寸拿捏上著實兩難，不過近期新台幣走弱，也確實看得出央行透過多種工具調整經濟與通膨的彈性，至於房市調控維持現狀不僅是拜金檢與近期房市走軟之賜，也意味著為日後調控房市留下伏筆。

郎美囡分析，政府打炒房預期可打量又打價，交易量的部分，觀察近幾個月六都的買賣移轉棟數跟去年同期相比，已有量縮的趨勢，央行3月升息後又遇上疫情擴散，買氣明顯收斂，進入升息循環勢必大幅提高購屋負擔，促使投資買盤撤離市場，自用買方的購屋思慮期將拉長，故房屋去化速度將減緩，不過在打價格的部分，營建工料雙漲導致新案價格不易下降，且建商融資條件被限縮，推案量將會調控，若交易量緊縮，房價也難以反應出走勢。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，儘管目前整體利率水準還是偏低，但長期以來購屋者已習慣低利水平，將現金進行不同的配置，當租金收入不足以負擔每月的房貸支出時，對於資金較緊縮，槓桿操作較大的投資型買方，可能就會考慮將房屋脫手，而持有超過5年，可避開房地合一重稅期的屋主，也可能會考慮獲利了結退出市場，

洪安怡強調，目前明顯進入升息循環，或多或少都加重了房貸負擔，對於有剛性需求的買方，可能會產生觀望，致使成交速度趨緩，價格上也難再像先前屢屢衝破天花板；不過，利率調控只是影響房市脈動的一塊，要以此撼動房價，空間恐怕有限，今年房市應仍是量縮價平的趨勢。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房貸利率若持續拉高，對於購屋民眾是一定會產生衝擊，尤其是首購族群，雖然說目前升息1.5碼，衝擊還在可接受範圍，但若是高通膨持續，民眾在民生必需品花費可能驟增，而通膨壓力未緩解也可能因此加速央行升息速度與幅度，將帶動房貸利率陡升，那麼將擠壓民眾在消費性產品與購屋的預算，一般民眾購屋意願就會受影響而卻步。

根據永慶民調顯示，民眾認為升息3碼增加的房貸利息支出就會認為吃重，顯示房貸負擔壓力將逐漸浮現，對房市衝擊將更顯著，目前已升息1.5碼，後續還有9、12月兩次理監事會議，只剩1.5碼的空間，今年仍有升息3碼的可能性，建議有意購屋的民眾必須審慎評估財務能力，同時預留因升息而增加的利息成本，才不至於落入無力負擔繳納房貸的風險。

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