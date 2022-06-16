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央行全年若升息3碼　專家：小資房貸族薪資恐蒸發1成

▲台灣房屋認為，若央行全年升息3碼，幾乎吃掉小資雙薪家庭1個人月薪的1成右，提醒購屋族財務得先自行「壓力測試」。（圖／NOWnews資料照片）
▲台灣房屋認為，若央行全年升息3碼，幾乎吃掉小資雙薪家庭1個人月薪的1成右，提醒購屋族財務得先自行「壓力測試」。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-16 18:07:50

央行第二季理監事會議落幕，確定升息半碼(0.125%)，利率連兩季走升，顯示台灣已經進入升息循環！假如全年升息3碼，重貼現率將達1.875%，五大行庫新承做購屋貸款利率，恐突破2字頭大關。試算首購族貸款1千萬元的30年期本息攤還的月還款金額變化，在年初還沒升息前，月還款金額約33,608萬元，一旦升息3碼後，年底時月繳金額將提高到37,263元，每月負擔增加約3,655元，幾乎吃掉小資雙薪家庭1個人月薪的1成右，整年下來等於少了1個月的薪水。

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台灣房屋集團副總裁周鶴鳴指出，央行升息是以抑制通膨為前提，連續升息也反應目前台灣經濟還在健康成長階段，以今年來說，根據主計總處的最新預測，2022年的經濟成長率預估仍達3.75%，但是國內還是受到疫情影響內需，所以只升了半碼，且本次央行沒有祭出第五波信用管制，顯示先前的政策在市場發酵，預估後續房市將呈現「量縮價緩漲」趨勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2008~2009年央行因金融海嘯幾度降息後，13年來利率都處於1字頭低點，而今年央行若持續維持升息腳步，到了年底，房貸利率可能重返2%以上。以今年實質經常性薪資約4.1萬元計算，假如央行全年升息3碼，貸款千萬的小資雙薪家庭，就要多拿出其中一人月薪的9%來繳房貸，等同薪水瞬間蒸發約1成，相當於全年少了1個月薪水，對購屋族影響相當深遠。

台灣房屋預料，房市恐怕將出現三大變化。首先是交易量能收斂：接連升息不僅消費者購屋會猶豫，業者推案速度規模也可能放緩，在買賣雙方皆採保守策略下，房市之後的供給量與交易量，估計將雙雙縮水。其次購屋發展兩極：為避免負擔過重，首購族傾向下修購屋預算，使低總價小宅物件市場性提升，購買力強的高資產族，基於抗通膨目的仍持現金進軍高總價豪宅，因此市場消費將朝兩極化發展。第三是居家裝修精簡，裝潢、修繕費用漲價，裝修貸款的利率亦同步提高，加上升息導致遭預算排擠，故購屋後的居家裝修、家具將趨於精簡。

張旭嵐也提醒，因第三季還有可能升息或其他的信用管制政策，提醒購屋族財務得超前部署，先自行「壓力測試」，重新盤點資產，可將投報不佳的其他投資優先贖回，並償還部分房貸，減輕貸款壓力，而仍有自用購屋計畫者，應以高標準估算購屋成本，重新調整預算金額，並以先小再大的方式逐步布局，避免讓升息打亂生活腳步。

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