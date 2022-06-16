央行全年若升息3碼　專家：小資房貸族薪資恐蒸發1成

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2008~2009年央行因金融海嘯幾度降息後，13年來利率都處於1字頭低點，而今年央行若持續維持升息腳步，到了年底，房貸利率可能重返2%以上。以今年實質經常性薪資約4.1萬元計算，假如央行全年升息3碼，貸款千萬的小資雙薪家庭，就要多拿出其中一人月薪的9%來繳房貸，等同薪水瞬間蒸發約1成，相當於全年少了1個月薪水，對購屋族影響相當深遠。
台灣房屋預料，房市恐怕將出現三大變化。首先是交易量能收斂：接連升息不僅消費者購屋會猶豫，業者推案速度規模也可能放緩，在買賣雙方皆採保守策略下，房市之後的供給量與交易量，估計將雙雙縮水。其次購屋發展兩極：為避免負擔過重，首購族傾向下修購屋預算，使低總價小宅物件市場性提升，購買力強的高資產族，基於抗通膨目的仍持現金進軍高總價豪宅，因此市場消費將朝兩極化發展。第三是居家裝修精簡，裝潢、修繕費用漲價，裝修貸款的利率亦同步提高，加上升息導致遭預算排擠，故購屋後的居家裝修、家具將趨於精簡。
張旭嵐也提醒，因第三季還有可能升息或其他的信用管制政策，提醒購屋族財務得超前部署，先自行「壓力測試」，重新盤點資產，可將投報不佳的其他投資優先贖回，並償還部分房貸，減輕貸款壓力，而仍有自用購屋計畫者，應以高標準估算購屋成本，重新調整預算金額，並以先小再大的方式逐步布局，避免讓升息打亂生活腳步。