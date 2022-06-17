楊繡惠在白雲面前爆「凍卵內幕」 吳宗憲傻眼：要騙多久
《綜藝大熱門》今（17）日推出最受歡迎的猜歌單元，但邀請的來賓都很特別，都是新婚CP，包括張可昀（小甜甜）夫妻、粿粿、玉兔與老公一起現身，而有一組最讓人好奇的就是白雲與楊繡惠這對假CP，被稱為最戲謔的一組，根本就是前來湊熱鬧騙錢，連吳宗憲都笑說：「要騙多久？」
現場來賓除張可昀外，其他都是懷著身孕來參加，讓假CP很尷尬，楊繡惠鬧說：「我可是有凍卵！」吳宗憲說演藝圈假戲真做很多，誰知到未來會如何，這時Lulu插嘴說：「在後台化妝間看到楊繡惠在燙衣服，白雲還一直稱讚她好賢慧，相處真像老夫老妻！」張可昀也對白雲說：「你真在把楊繡惠耶！」楊繡惠也表示白雲也是會做浪漫的事情，有次他去山上，山上長滿李子，楊繡惠就說好愛吃要他帶回來，但下山後白雲卻騙說吃完了，沒想到他隔了2天直接送去給楊繡惠的父母吃，原來白雲是為了等李子再熟一點甜一點後再送過去。
吳宗憲這次錄影才第一次看到張可昀老公本尊，一直讚說基因好，可惜是張可昀生後身材一直未能恢復，竟讓吳宗憲誤會她又懷孕了，而老公在錄影過程一直很甜蜜的摟著張可昀，吳宗憲開玩笑說：「他可能以前常去阿里山玩，喜歡抱神木！」還套用《犀利人妻》中的台詞虧說：「瑞凡，我回不去了！」而粿粿懷孕7個月，因為疫情婚期一直在改，玉兔也有4個月的身孕，讓現場真是充滿喜訊。