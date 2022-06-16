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升息半碼房貸族每天少1杯手搖飲！生活壓力大房市恐降溫

▲央行宣布升息半碼後，貸款千萬的民眾等於每天得少喝一杯手搖飲，生活壓力越來越大恐讓房市降溫。（圖／張勵德攝）
▲央行宣布升息半碼後，貸款千萬的民眾等於每天得少喝一杯手搖飲，生活壓力越來越大恐讓房市降溫。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-06-16 18:37:10

央行今（16）日再度升息半碼，新的房貸利率將站上1.7%，並且創下6年以來的利率新高！面臨今年房貸利率的「升升不息」與被迫跟進國際的「升不由己」，房貸族將感受到房貸負擔增加。此次升息半碼後，30年期的千萬房貸，每月負擔多出約611元，累計經過今年兩次升息過後，30年期房貸每月將增加1800元的支出，平均每天少喝一杯手搖飲。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，現在購屋人越貸越多、越貸越久，揹千萬元房貸買房的狀況相當普遍，一旦面對市場連續性的升息，就會感覺每月房貸負擔增加，尤其是購買低總價房屋的自用客，本身預算就比較緊，又面臨生活開銷增加與房貸升息的雙重壓力，這類產品的買氣可能會受到影響。

以第一季升息1碼0.25%來計算，30年期貸款1千萬元，利率從1.4%增加到1.65%，則平均每月償還的房貸從3萬4034元，增加到3萬5236元，一個月增加近1200元的房貸支出，等於一天少一碗滷肉飯，而這次再度升息半碼後，每月房貸增加到3萬5847元，累計今年升息兩次後，每個月多還約1813元，相當於每天一杯手搖飲的錢。

曾敬德指出，此次升息過後房貸利率將站上1.7%，未來的房貸利率可能見到2%的水準，而上一次利率在2%以上，則是2009年1月時候的事情，民眾已經太習慣長期低利的環境，一旦情勢開始反轉，先前市場上過度樂觀的購屋情緒也會慢慢降溫。

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