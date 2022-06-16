11家石斑魚場「魚體合格」！誰違規？　這2處檢驗未出爐

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昨漁業署說明，對中國通報的2艘活魚運搬漁船於系統登載其3場來源養殖場追查，3場養殖戶均表示並無供貨，2艘活魚運搬漁船表示，實際上是另有11間養殖場供貨，漁業署已針對這11家先進行限制移動管制，不讓魚貨繼續運出，並採樣送驗。
今漁業署說明，逐場抽驗各家養殖場送驗魚體（還原型）孔雀綠、（還原型）結晶紫、四環黴素等項目，另考量環境因素，也針對土池魚塭加採底土和池水送驗。魚體檢驗結果已先出爐，均未檢出，並未查有違法使用藥物，後續將檢驗結果透過雙方協議平台與中國大陸進行溝通，全力保障漁民權益。
林國平解釋，昨天得知另11家養殖場有供貨後，就有立即限制石斑魚的移動，漁業署也立即採樣，現在魚體採樣結果合格，無任何藥物殘留，但底土和池水檢驗結果要稍後，一有結果會盡速公布。
被問及推測違規源頭為何，林國平解釋，要看科學數據，水跟底土結果尚未出爐，「我不去預測他的結果」，等客觀數據出來再跟大家報告。
今林國平重申，針對2艘活魚運搬漁船可能有涉及謊報或是漏報等情事，這也是需要調查的一部份，不論是2艘運搬船或是11家養殖場，都會根據交易合作書件等資料比對釐清，若有違反相關規定，就會依法處理，屆時調查結果除了會公布給社會大眾，也會把相關調查結果經由兩岸管道跟中國說明。
林國平也提及，今年放養的石斑魚仍在畜養中，還沒這麼快可以上市，而可以上市的石斑魚會透過內銷與外銷處理，若是業者想把石斑魚畜養更大，也可以暫時不要收成，繼續畜養石斑魚。
林國平進一步表示，針對受影響的3600噸石斑魚，會在未來上市期間做好妥適安排，內銷會請加工廠協助加工，搭配如大型商場、漁業署電商平台如鱻魚購、漁業嘉年華等通路銷售，提供民眾購買，現在內外銷狀況都還算正常，預估價格會穩定。