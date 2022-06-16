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明年小年夜遇學期最後上課日　教育部確定放假、1／7補課

▲明年小年夜遇學期最後上課日，教育部今（16）日表示，確定當天放假、於1月7日補課。示意圖。（圖／新北市教育局提供）
▲明年小年夜遇學期最後上課日，教育部今（16）日表示，確定當天放假、於1月7日補課。示意圖。（圖／新北市教育局提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-16 18:46:27

民國112年1月20日是小年夜，適逢第一學期最後一天上課日，全教產日前呼籲學校不要彈性放假，以免補課造成學生學習效益不佳。教育部今（16）日宣布，邀集各方代表開會研商後，拍板明年小年夜將彈性放假，並於1月7日（週六）補課。

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全教產日前表示，教育部欲開會研商111學年度開學日會議，針對112年1月20日（週五）小年夜，逢第1學期最後一天上課日，研擬將1月20日調整放假，並於1月7日（週六）補課，但補課造成連上6天，學生學習沒耐心、學習效益不佳，第6天學習效果奇差，基層教師反對調假，要求照常上課，並建議依日曆該上班就上班、該放假就放假，有放連假需求者可自行請假。

台灣高中職學生自治聯盟呼籲教育部正視補課效果不如正常上課好，但連假用週六補課或見紅就休，各有利弊，並涉及各縣市教學資源、不同年級學習方式不同等，教育政策應權衡考量。

台灣學生聯合會則認為，連假遇到民俗活動，有些大學生會被家人要求回家祭祖，若見紅就放、回家的話，會增加學生來回的時間跟金錢成本。

教育部今天表示，國教署昨天邀集22縣市政府、全國家長團體、教師團體及校長團體代表研商達成共識，全國高級中等以下學校配合行政院人事行政總處公告的112年政府行政機關辦公日曆表，彈性調整112年1月20日小年夜（週五）為放假日，並將該日課務調整於112年1月7日（週六）補課。

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