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央行升息　行政院祭3措施減輕特定族群負擔

▲針對央行升息半碼，行政院祭出3項措施減輕特定族群負擔。（圖／行政院提供）
▲針對央行升息半碼，行政院祭出3項措施減輕特定族群負擔。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-06-16 18:57:072022-06-16 18:58:20

央行總裁楊金龍今（16）日宣布政策利率調升半碼。行政院今晚指出，基於貨幣政策獨立性及權責所提出，應予尊重；考量升息將加重借貸資金成本以及貸款族還款壓力，因此祭出3措施減輕特定族群負擔。

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行政院指出，為協助受疫情影響勞工，勞動部109年及110年開辦勞工紓困貸款，已核撥159萬件，每人貸款最高10萬元，貸款期間3年，由勞動部補貼勞工第1年貸款利息。

行政院說，考量勞工因經濟困難而申請紓困貸款，屬經濟相對弱勢勞工，金融機構除將持續辦理今年3月份宣布升息1碼的利息補貼外，因應央行此次升息半碼，政府將全額補貼升息半碼的貸款利息。

另外針對就學貸款、紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款，行政院表示，均依原貸款規定補貼利息，不受升息影響。

行政院指出，教育部將協助補貼因升息所增加就學貸款的利息。經濟部主管的舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，依郵政定儲機動利率提供補貼，配合升息調整補貼金額，不過每家公司仍有補貼額度上限。

經濟部主管的青年創業及啟動金貸款部分，行政院說，金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

行政院表示，財政部「青年安心成家購屋貸款」原已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由公股行庫吸收半碼利息。內政部政策性房貸已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由內政部住宅基金吸收半碼利息。

行政院說，國內經濟成長相對穩健，今年1月至5月消費者物價指數（CPI）年增率平均達3.04%，已連續數月高於2%，漲幅持續居高。央行升息有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。

▲針對央行升息半碼，行政院祭出3項措施減輕特定族群負擔。（圖／行政院提供）
▲針對央行升息半碼，行政院祭出3項措施減輕特定族群負擔。（圖／行政院提供）

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