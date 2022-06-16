央行升息　行政院祭3措施減輕特定族群負擔

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行政院說，考量勞工因經濟困難而申請紓困貸款，屬經濟相對弱勢勞工，金融機構除將持續辦理今年3月份宣布升息1碼的利息補貼外，因應央行此次升息半碼，政府將全額補貼升息半碼的貸款利息。
另外針對就學貸款、紓困振興貸款、青年創業及啟動金貸款，行政院表示，均依原貸款規定補貼利息，不受升息影響。
行政院指出，教育部將協助補貼因升息所增加就學貸款的利息。經濟部主管的舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款，依郵政定儲機動利率提供補貼，配合升息調整補貼金額，不過每家公司仍有補貼額度上限。
經濟部主管的青年創業及啟動金貸款部分，行政院說，金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼。故於補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。
行政院表示，財政部「青年安心成家購屋貸款」原已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由公股行庫吸收半碼利息。內政部政策性房貸已享有較優惠之貸款利率，故將維持今年3月份補貼措施，由內政部住宅基金吸收半碼利息。
行政院說，國內經濟成長相對穩健，今年1月至5月消費者物價指數（CPI）年增率平均達3.04%，已連續數月高於2%，漲幅持續居高。央行升息有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。